İnteraktif mobil video deneyimi Aurora Türkiye’de

AdColony yeni ürünü Aurora HD Video ile kullanıcılara gerçek bir interaktif video deneyimi sunuyor. Mobil video reklamcılığın geleceği olarak anılan bu yeni ürün EMEA bölgesinde ilk kez Türkiye’de hayata geçirildi.



Lansman partneri Unilever, 5 farklı markası ile Aurora HD Video kullanan ilk marka oldu. Clear, Rexona, Signal, Dove ve Lipton kampanyaları için hazırlanan etkileşimli videolar ile endüstri standartlarının üzerinde etkileşim oranları elde edildi. Standart video kampanyalarının 100 katı etkileşim elde edilerek marka ile kullanıcı arasında güçlü bir bağ kurulmuş oldu.



Aurora HD Video ile kullanıcılar video da gördükleri öğeleri dokunarak yakaladıkları, videoyu durdurmadan akışını değiştirebildikleri, videoda oynanan bir oyuna gerçek zamanlı olarak katılabildikleri, telefonlarını sallayarak ya da hareket ettirerek videoya eşlik ettikleri deneyimler yaratılabiliyor. Video etkisinin telefon ekranının dışına taşarak, gerek titreşimler gerekse kullanıcının aksiyonları ile daha zengin deneyime dönüştüğü mobil video deneyimi sunan Aurora HD Video ile kullanıcılar, reklam videosunu durdurmadan etkileşime geçebiliyorlar. Bu ürün ile markalar sadece kullanıcılara interaktif bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda, dijital reklamcılıkta ilk kez kullanıcıların dikkatinin gerçekten reklamda olduğunu da ölçümleyebiliyor.



İLK İNTERAKTİF VİDEO KAMPANYASI “ RONALDO’YA SON PASI SİZ VERİN”



İnteraktif video kampanyalarının hayata geçen ilk örneği olan Clear reklam kampanyası ile kullanıcılar video ile eş zamanlı olarak marka yüzü olan Ronaldo ile futbol topu sektirmeye davet edildi. Video başladığında oyun da başladı ve kullanıcılar ekrana dokunarak top sektirme oyununa katıldılar. Interaktif top sektirme deneyiminin sonunda ise kullanıcılar Ronaldo’ya son pası vererek reklam videosunun bir parçası olabilmeyi de deneyimlemiş oldu. Videonun sonunda skorlarını görebilen kullanıcılara yeniden oynama şansı da verildi



FİLMİN KAHRAMANI OLMA ŞANSI



Rexona reklam filminde kadınları konu alıyor ve hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını anlatıyordu. Kadınların gücünü vurgulayan bu kampanyanın enerjisini bir üst seviyeye taşımak için hazırlanan interaktif video kampanyası kadınlara filmde gerçekten yer alma şansı yarattı. Nasıl mı? Filmde camlar kırıldığında ekrana dokunarak kullanıcılar da gerçekten cam parçalarını kırdılar, ya da filmde tozlar uçuştuğunda kullanıcıların telefon camları kirlendi ve temizlemek için parmaklarıyla dokunmaları gerekti. Böylece Rexona kullanıcılara filmin kahramanı gibi rol alma şansı sunmuş oldu.



DİJİTAL REKLAMCILIKTA BİR İLK DAHA: KULLANICILARIN DİKKATİNİN REKLAMINIZDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Kullanıcılar için keyifli bir deneyime dönüşmesinin yanı sıra, etkileşimli video kurguları markalara da başka hiç bir platformda sahip olmadıkları iç görüler sunuyor. Tradisyonel ve dijital mecralarda raporlanabilen onlarca metriğin yanı sıra, reklam yapmanın en temel nedeni olan kullanıcı dikkati ölçülemiyor. Aurora HD Video ise markalara bu şansı sunuyor. Kullanıcılara reklam videosu sadece gösterilmekle kalmıyor, kullanıcının tüm dikkatinin de bu en kişisel ekranda olduğu ve reklamı sonuna kadar izlediği garantilenmiş oluyor.



Kullanıcılar bir reklamdan keyif almanın şaşkınlığını yaşarken, reklam verenler de hedef kitlelerinin dikkatini ve sonuna kadar izlediğini garantilemiş oldu. Yapılan kampanyaların sonunda Nielsen ortaklığıyla hazırlanan reklam ve kampanya etkisi ölçme çalışmalarının sonuçları da kullanıcıların dikkatinin video kampanyasında olduğunu doğrular nitelikte idi.

AURORA HD VİDEO NEDİR?



Video içi etkileşim. Geçmişte, mobil reklamcılıkta "etkileşimli video", videonun üzerine temel katmanlar veya düğmeler yerleştirmek demekti. Videonun durması ile kullanıcıların etkileşime geçtiği, deneyimi bölen bu formatlar da gelişen teknoloji ile gelişti. Bu yeni ürün, kullanıcıların ekranda neler olup bittiğini gerçekten etkilemek için ekrana dokunmasına veya telefonlarını hareket ettirmelerine olanak sağlıyor.



Gerçekçi grafikler. Aurora pazarlamacılara genelde yalnızca profesyonel CGI ve oyunlarda mümkün olan yetenekleri vermek için güçlü grafik teknolojileri kullanır. Aurora, özel parçacık efektleri ve gerçekçi dokular ile aydınlatma efektleri ile reklamverenlerin tüketici için daha kapsamlı ve gerçekçi bir deneyim oluşturmasına olanak tanır.



Hissedebildiğiniz reklamlar. Telefon ekranının dışına çıkan efekt ve titreşimlerle kullanıcılar gerçekten hissedebildikleri reklamları deneyimlerler.



HD kalitesi ve sıfır yüklenme süresi. Kimsenin beklemeye sabrı olmadığı bu zamanlarda, kullanıcılara Instant-Play HD teknolojisi ile buffer süresi olmadan anında izleyebilecekleri HD kalitesinde reklamlar sunun.

