İnternet hız rekoru kırıldı: Saniyede 10 bin film indirmek mümkün

Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, bugün kullanılanlara benzer kalınlıkta fiber optik kablolar kullanarak akılalmaz bir internet hızına ulaştı.

Özel olarak tasarlanmış 19 çekirdekli bir fiber optikle saniyede 1 milyon GB'lık veri, bin 800 kilometrelik mesafeye iletilebildi. Interesting Engineering'e göre bu, sadece bir saniyede yüksek çözünürlüklü 10 bin film indirmeye eş değer.

Japonya’daki Fotonik Ağ Laboratuvarı'ndan araştırmacılar böylelikle internet iletim hızında yeni bir dünya rekoru kırmış oldu.

6G'YE HAZIRLIK

Araştırmacılar yeni geliştirdikleri optik fiber teknolojisinin, yapay zeka, 6G, nesnelerin interneti ve yenilikçi bir dizi teknoloji sayesinde veri trafiğinin hızla artacağı bir geleceğe hazırlanmamızı sağlayacağını iddia ediyor.



Çalışmanın yazarları, "5G sonrası toplumda, yeni iletişim hizmetleri nedeniyle veri trafiğinin hacminin patlaması bekleniyor ve gelişmiş bilgi ve iletişim altyapısının kurulması elzem" açıklamasında bulundu.

Sistemin daha kısa mesafelerde daha da iyi çalıştığı belirtiliyor. Örneğin 63,5 kilometrelik bir deneyde iletim hızı saniyede 1,7 petabite kadar ulaştı.

19 ŞERİTLİ BİR OTOYOL

Uzun mesafeli iletim her zaman zorlu bir konu olageldi. Bunun nedeni, sinyalin seyahat ederken zayıflaması ve onu birçok fiber çekirdeği boyunca parazit oluşturmadan yükseltmenin büyük bir teknik zorluk olması.

Araştırma ekibi bu sorunu özel bir optik fiber türü tasarlayarak ele aldı: 19 çekirdekli bir fiber. Ekip bunu, tek şeritli bir yolu 19 şeritli bir otoyolla değiştirmeye benzetiyor.

Üstelik tüm bunlar sadece 0,125 milimetre kalınlığında, mevcut altyapıda kullanılanlarla aynı boyutlarda bir kabloyla mümkün oldu.

Kablodaki her çekirdek birbirinden bağımsız olarak veri taşıdı ve birlikte büyük miktarda bilginin aynı anda hareket etmesine olanak tanıdı.