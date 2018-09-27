Kaspersky Lab’in yaptığı araştırmada insanların seyahat ederken internet bağlantısına bağımlı olduğu sonucuna ulaşıldı. Cihazlarda bir sorun yaşandığında veya internet bağlantısı koptuğunda, kullanıcılar bir anda kendilerini savunmasız hissedebiliyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Araştırmada, Türkiye’de her beş kişiden birinin (%20) internet bağlantısı koptuğu için seyahatlerinde sorunlar yaşamış olduğu belirlendi.



Araştırma sırasında anlatılan hikayeler; kalacak yer bulamamaktan uçuştaki değişiklik hakkında bilgilendirmeyi kaçırmaya veya yemek yenilecek yerler hakkında internetten bilgi alınamadığı için gıda zehirlenmesi yaşamaya kadar değişiyor.



Araştırmaya katılan bir kişi telefonu kapandığı için çölde kaldığını bile söyledi. İnternet bağlantısı olsaydı bu korkutucu durumdan kurtulmak kolay olabilirdi. Ancak, akıllı telefonu kullanamadığından kendini tehlikeli bir durumun içinde buldu.



Çölde kalmak uç bir örnek olabilir fakat internet bağlantısının olmaması birçok kişi için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %85’i bilmedikleri bir yerde kaybolurlarsa kendilerini gergin hissedeceklerini, yaklaşık beşte ikisi ise (%38) başlarına bir şey geleceğinden endişe duyacaklarını belirtti.



Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “İnternet bağlantılı cihazlarımıza daha fazla dikkat etseydik bu ve buna benzer diğer olaylardan kaçınılabilirdi. İnternet bağlantısına güvenmek her zaman kötü bir şey demek değil. Neticede, internete bağlı olmak seyahat ederken yolumuzu bulmamıza, yemek yiyecek, bir şeyler içilecek ve kalacak en iyi yerleri araştırmamıza yardımcı oluyor. Ancak internet bağlantısına bu kadar bağımlıysak dışarıda veya tanıdık olmayan bir yerdeyken bu bağlantıyı kaybedip de güvenliğimizi tehlikeye atmayalım.” dedi.



Farklı durumlar yaşandığında yardımcı olabilen bir güvenlik çözümüne sahip olmak kullanıcıların daha rahat etmesini sağlar ve evden uzaktayken sorunlardan kaçınmaya yardımcı olur. Seyahat eden kişiler, Kaspersky Total Security’de bulunan şu özellikleri faydalı bulacaklar:



Hırsızlık Önleme - Bu özellik, cihazları çalınan veya kaybolan kişilerin kendilerini sıkışık bir durumda bulmasını önlemeye yardımcı oluyor. Kayıp cihazı kilitleyip konumunu belirleyebilen ve cihazın alarmını çalıştıran bu özellik, hırsızın fotoğrafını da çekebiliyor.



Güvenli Bağlantı – Kullanıcıların tanımadıkları bir yerde, bilmedikleri bir Wi-Fi bağlantısı kullanırken bile korunmasına yardımcı olan bu özellik, verileri şifreli bir kanaldan ileterek kişisel bilgilerin güvende kalmasını sağlıyor.