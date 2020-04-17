İnternet sağlayıcıları hızlarını yükseltti

Evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullandığımız şu günlerde internet sağlayıcılardan sevindirici bir haber geldi.



Turkcell fiber internet abonelerinin evde geçirdikleri zamana destek olmak için hem indirme hem de yükleme hızlarını artırdığını duyurdu.



Fiberde en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye yükselten Turkcell Superonline’da böylece mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi.



Şirketten yapılan açıklamada bu durumun 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edeceği bilgisinin altı çizildi.





Türk Telekom ise fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı.



Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden Türk Telekom kullanıcıları, 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.

