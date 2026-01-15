İnterneti sallayan "Öldün mü" uygulaması adını değiştirdi

Çinli Moonscape Technologies tarafından geliştirilen ve yalnız yaşayan insanların güvende olduklarını yakınlarına düzenli olarak bildirmelerini amaçlayan mobil uygulama, kamuoyunda yarattığı tartışmaların ardından adını değiştirdi. Daha önce Çince’de kaba bir şekilde “Öldün mü?” anlamına gelen Sileme adıyla bilinen uygulama, artık Demumu ismini taşıyor.



Uygulama, kullanıcıların her gün basit bir “check-in” yapmasını zorunlu kılıyor. Kullanıcı belirlenen süre içinde uygulamaya dokunarak “iyiyim” sinyali göndermezse, acil durum kişisi otomatik olarak bilgilendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve sağlık sorunları olanlar için bir güvenlik ağı olarak tasarlanan uygulama, 2025’te piyasaya sürüldü.

DAHA YUMUŞAK BİR İFADE

Sileme adı, Çin’de popüler bir yemek sipariş uygulaması olan ve “Aç mısın?” anlamına gelen Ele.me’ye kelime oyunu olarak gönderme yapıyordu. Ancak uygulama bu ismiyle pazartesi günü dünya çapında dikkat çekince, şirket eleştirilerin de etkisiyle ad değişikliğine gitti. Her ne kadar Demumu adı da ölüm çağrışımı yapan bir kökten türetilmiş olsa da, şirket bunun daha yumuşak ve kabul edilebilir bir ifade olduğunu savunuyor. Buna rağmen bazı kullanıcılar, “Viral olmanızı sağlayan şey eski adınızdı” diyerek değişikliği eleştirdi.

“İYİYİM MESAJI VEREN BASİT BİR SİSTEM”

Şirket yetkilileri ise amaçlarının korkutmak değil, günlük hayatın arka planında sessizce çalışan, karmaşık olmayan bir çözüm sunmak olduğunu vurguluyor. Bir şirket sözcüsü, “İnsanların hayatına müdahale etmeyen, sadece günde tek bir dokunuşla ‘iyiyim’ mesajı veren basit bir sistem kurmak istedik” açıklamasında bulundu.

Demumu, şu anda Çin’de ücretli uygulamalar arasında zirvede yer alıyor. Ayrıca İspanya, Singapur, Hong Kong, ABD ve Avustralya’da da yoğun ilgi görüyor. iOS için sunulan uygulama, tek seferlik 99 cent ücretle satın alınabiliyor. Her ne kadar sevdiklerinize her gün mesaj atmak ücretsiz bir seçenek olsa da, Demumu kullanıcıların unutma ihtimaline karşı zorunlu bir hatırlatma mekanizması sunmasıyla öne çıkıyor.