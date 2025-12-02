İnternetin en tehlikeli haftası. FBI’dan “Black Friday” uyarısı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), çevrimiçi bankacılık kullanıcılarını hedef alan ve milyonlarca dolarlık kayıplara yol açan yeni bir siber dolandırıcılık dalgasına karşı kritik uyarı yayınladı.

Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) indirim döneminin getirdiği yoğun çevrimiçi alışveriş trafiği ve artan tehditlerle birlikte son günler, “internetin en tehlikeli haftası” olarak niteleniyor.

FBI da kullanıcıları özellikle finansal hesap ele geçirme saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

2025’TE 262 MİLYON DOLAR ÇALINDI

FBI’ın I-112525-PSA numaralı duyurusu, ocak ayından bu yana en az 5 bin 100 kullanıcıdan toplam 262 milyon doların, “hesap ele geçirme” yöntemiyle çalındığını ortaya koydu.



Yetkililer, bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek kaybın çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.



Dolandırıcılar, kurbanların banka bilgilerine ulaşmak için çoğunlukla phishing (oltalama) yöntemlerini kullanıyor. Yani saldırganlar, kendilerini banka çalışanı, teknik destek görevlisi veya müşteri temsilcisi gibi tanıtarak kurbanı kandırıyor; şifre, kullanıcı adı ve iki aşamalı doğrulama kodunu ele geçiriyor.

BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEM

Siber suçlular, kurbana ait bilgileri aldığında hesap üzerinde şifre sıfırlama yaparak tam kontrol sağlıyor ve para transferine başlıyor.

Bazı vakalarda saldırganlar, “Hesabınızda sahte işlem var” diyerek bir bağlantı gönderiyor ve bu link kurbanı sahte bir banka sayfasına yönlendiriyor.

Çalınan paraların büyük bölümü kripto cüzdanlarına aktarılıyor ve bu da takibi zorlaştırıyor. FBI, sosyal mühendislik vakalarının neredeyse tamamında hesabın sahibinin hesap dışına itildiğini, giriş şifresinin değiştirildiğini belirtti.

FBI, vatandaşların bu saldırılara karşı “Bilinmeyen banka çalışanı ya da şirket temsilcisi arıyorsa şüphelenin” diyor ve ekliyor:

“Arayan numaraya güvenmeyin; numarayı kapatın, bankanın resmi iletişim hattını kendiniz arayın.”