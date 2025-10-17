İnternetin son 5 yılı: İçeriklerin yarıdan fazlası yapay zeka üretimi

Graphite adlı SEO firmasının yeni raporunda, Ocak 2020 ile Mayıs 2025 arasında yayımlanan 65 bin İngilizce makale incelendi.

Makaleler yapay zeka tespit aracı Surfer ile kontrol edildiğinde, içeriğin en az yüzde 50’sinin büyük dil modelleriyle üretilen metinler olduğu ortaya çıktı.

CHATGPT'DEN SONRA

Axios’a göre veriler, 2022 sonunda ChatGPT’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte internetteki yapay zeka içeriklerinin hızla arttığını gösteriyor.

Zira 2022’nin sonlarında yapay zeka üretimi içerik oranı yüzde 10 civarındaydı. 2024’e gelindiğinde bu oran yüzde 40’ı geçti.

Verilere göre Kasım 2024’te üretim zirveye ulaştıktan sonra büyüme yavaşladı ve dengeye oturdu.

ŞU ANDA DURUM NE?

2025 Mayıs itibarıyla ise internetteki yeni makalelerin yüzde 52’si yapay zeka tarafından, yüzde 48’i insanlar tarafından yazılıyor. Bu da kabaca yarı yarıya bir denge anlamına geliyor.

Yine de oranlar gerçekte biraz daha “insan lehine” olabilir. Çünkü analizde kullanılan Common Crawl adlı açık veri kümesi, ücretli veya erişimi kısıtlı sitelere ulaşamıyor. Bu da birçok insan tarafından yazılmış içeriğin veriye dahil edilmediği anlamına geliyor.

TESPİT ARAÇLARI NE KADAR GÜVENİLİR?

Graphite’in kendi testlerine göre Surfer, insan yazılarını yüzde 4,2 oranında yanlışlık riskiyle "yapay zeka" olarak etiketleyebiliyor.

Yapay zeka metinlerini de yüzde 0,6 oranında hata payıyla “insan yapımı” olarak tanımlıayabiliyor.

Yani hata payı küçük ama tamamen güvenilir değil.

ARTIŞ NEDEN DURAĞANLAŞTI?

Yapay zeka makalelerindeki artışın durmasının nedeni kesin değil.

Axios’a göre, yapay zeka içerik çiftlikleri artık ürettikleri metinlerin arama motorları tarafından eskisi kadar öne çıkarılmadığını fark ediyor olabilir.

Nitekim Graphite’in ikinci raporuna göre, Google Arama’daki makalelerin yüzde 86’sı insan yapımı, yüzde 14’ü de yapay zeka ürünü.

SINIR BULANIKLAŞIYOR

UCLA Bilgisayar Bilimi Profesörü ve Amazon Web Services Başkan Yardımcısı Stefano Soatto, bu tabloyu şöyle yorumluyor:

“Artık bu durum bir zıtlık değil, bir simbiyoz. İnsan ve yapay zeka birlikte içerik üretiyor.”