İnternette hız rekoru kırıldı: Saniyede 44.2 TB

Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin ortaklığında yürütülen proje kapsamında bugüne kadarki en yüksek internet hızına ulaşıldı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre bu deney kapsamında internet bağlantısı hızında dünya rekoru kırıp saniyede 44,2 terabayta (TB) ulaştı.



Aynı habere göre, söz konusu hız ile 1000 adet yüksek çözünürlüklü filmi bir saniyede cihazlara indirmek mümkün.



Halihazırda gezegenimizdeki en hızlı internet hızına sahip olan ülke saniyede ortalama 197,3 MB ile Singapur.



Hız rekoruna imza atılan Avustralya'daki ortalama internet hızı ise 43,4 MBi yani son testte ulaşılan hızın sadece milyonda biri.