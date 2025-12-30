İnternette "zombi" istilası: İnsan üretimi içeriklere ne oluyor?

Yapay zekanın yükselişi, yalnızca dijital içeriğin nasıl üretildiğini değil, internette bilginin bize nasıl sunulduğunu da etkiliyor. Bu dönüşüm, son yıllarda yeniden alevlenen “ölü internet” teorisini de besliyor.

İlk kez 2020’lerin başında ortaya atılan bu teoriye göre internet, insanların ürettiği içeriklerden çok, yapay zekaların birbirleriyle konuştuğu ve birbirleri için içerik ürettiği bir alana dönüşmüş durumda.

İncelemeler, bu senaryonun henüz tam anlamıyla gerçekleşmediğini ortaya koysa da, bugün çevrimiçi etkileşimlerde karşımızdakinin insan mı yoksa bot mu olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor.

“AI SLOP” NEDİR?

Sorunun merkezinde, düşük kaliteli ve seri şekilde üretilen yapay zeka içerikleri yer alıyor. Metinlerden görsellere, videolardan sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanan bu içerik seli, uzmanlar tarafından “AI slop” (YZ çamuru) olarak adlandırılıyor. Enstrüman çalan kedileri gösteren yapay videolardan, uydurma bilgilerin haber gibi sunulmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu içerikler, tıklanma ve görünürlük uğruna üretiliyor.

Livescience’a konuşan Quinnipiac Üniversitesi’nden Adam Nemeroff’a göre, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve sosyal medya algoritmalarına oynama isteği, daha fazla ve daha düşük kaliteli içeriği teşvik ediyor.

Nemeroff, “Reklam odaklı dikkat ekonomisi, bilginin sunulma biçimini belirliyor. Bugün bu alanları büyük ölçüde yapay zeka üretimi içerikler dolduruyor” diyor.

İNSAN ÜRETİMİ İÇERİK GERİLİYOR

SEO şirketi Graphite’ın Kasım 2024 verileri, yayımlanan yapay zeka üretimi makalelerin sayısının insan yazımı içerikleri geçtiğini gösteriyor. Google’da üst sıralarda yer alan içeriklerin hâlâ büyük bölümü insanlar tarafından yazılsa da, yapay zekanın payı hızla artıyor. YouTube’da hızla büyüyen her 10 kanaldan birinin tamamen yapay zeka içeriği kullanması da bu eğilimi doğruluyor.

Bu durum, içerik üreticileri için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Bilimkurgu dergisi Clarkesworld, yapay zeka metinleri nedeniyle başvuruları geçici olarak durdurmak zorunda kalırken, Wikipedia da yapay zeka kaynaklı içeriklerle baş etmekte zorlanıyor.

GÜVEN AZALIYOR

Uzmanlara göre yapay zeka içerikleri arttıkça, internetteki bilgiye duyulan güven de azalıyor. Gerçeğe çok benzeyen yapay zeka görselleri ve videolar, insan yapımı içeriklerin bile “sahte” olarak algılanmasına yol açabiliyor.

Nemeroff bu noktada temkinli olunmasını öneriyor:

“Varsayılan olarak gördüğünüz içeriğin yapay zeka üretimi olduğunu kabul edin ve insan ürünü olduğuna dair kanıt arayın.”

Livescience’a konuşan yapay zeka etik mühendisi Nell Watson ise durumu çarpıcı bir benzetmeyle anlatıyor:

“AI slop, okyanustaki plastik kirliliğinin dijital karşılığı. Ekosistemi tıkıyor ve deneyimi herkes için bozuyor. Güven, internette en pahalı para birimi haline geliyor.”

GELECEK ZOMBİ İNTERNET Mİ?

Bu dönüşümün iki olası sonucu var: Birincisi, yapay zeka ajanlarının içerikleri okuyup kullanıcıya özetlemesiyle sitelere gelen insan trafiğinin azalması ve reklam temelli gelir modellerinin çökmesi. İkincisi ise yapay zekaların, yine yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerle beslenerek kalite kaybına uğraması.

Watson bu tabloyu “Hayalet kasaba değil, zombi istilası” diye nitelendiriyor. Yine de bazı uzmanlar, sosyal medyanın ilk yıllarında yaşanan sarsıntılara benzer şekilde, düzenleme ve bilinçli kullanım sayesinde dengenin yeniden kurulabileceğini düşünüyor.