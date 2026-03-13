İnterpol'den dev siber operasyon: Aşk dolandırıcılığı yapan IP'ler çökertildi

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, dünya genelinde yürütülen geniş çaplı siber suç operasyonunun sonuçlarını açıkladı. “Operation Synergia III” adı verilen operasyon kapsamında 94 şüpheli tutuklanırken, 45 binden fazla zararlı IP adresi devre dışı bırakıldı.

Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında gerçekleştirilen operasyon, şimdiye kadarki en kapsamlı Synergia çalışması olarak kayda geçti.

DOLANDIRICILIK AĞLARI HEDEF ALINDI

2023’te başlatılan uluslararası girişimin üçüncü aşaması olan operasyon oltalama (phishing) saldırıları, romantik ilişki dolandırıcılıkları ve kredi kartı sahtekarlıkları gibi yaygın siber suçlara odaklandı.

Operasyon sonucunda 212 dijital cihaz ele geçirildi, 110 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve on binlerce zararlı internet altyapısı çökertildi

Interpol Siber Suçlar Direktörü Neal Jetton, günümüzde siber suçların her zamankinden daha karmaşık hale geldiğini belirterek, uluslararası iş birliğinin suç ağlarını dağıtmada kritik rol oynadığını vurguladı.

EN BÜYÜK OPERASYONLAR ASYA VE AFRİKA'DA

Operasyon kapsamında en fazla tutuklama Bangladş'te gerçekleştirildi. Ülkede düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı ve 134 cihaz incelenmek üzere ele geçirildi

Şüphelilerin; sahte kredi teklifleri, iş ilanı dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı ve kredi kartı sahtekarlığı gibi çok sayıda suç şebekesiyle bağlantılı olduğu açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Togo’da ise bir dolandırıcılık ağının lider kadrosunda olduğu değerlendirilen 10 kişi tutuklandı. Şebeke üyelerinin bazıları teknik saldırılar yürütürken, diğerleri sosyal mühendislik yöntemleriyle romantik dolandırıcılık ve şantaj planları organize ediyordu.

33 BİN SAHTE SİTE KAPATILDI

Operasyonda en büyük teknik müdahalelerden biri Macau polisi tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer 33 binden fazla oltalama ve dolandırıcılık sitesini tespit edip kapattı.

Bu siteler; bankalar, devlet kurumları ve ödeme platformlarını taklit ederek kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor, ayrıca sahte çevrim içi casino siteleri aracılığıyla mağdurlardan para topluyordu.

72 ÜLKE VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE ÇALIŞTI

Operasyona toplam 72 ülke katılırken, siber güvenlik şirketleri Group-IB, S2W ve Trend Micro da teknik destek sağladı.

Uzmanlara göre bu tür operasyonlar, yalnızca tek tek saldırganları değil, onların arkasındaki geniş suç ekosistemini ortaya çıkararak küresel ölçekte etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.