iOS 17.1'in çıkış tarihi belli oldu

Bazı Apple kullanıcıları iPhone 15 cihazlarda aşırı ısınma sorunuyla karşılaştığı için şirket iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı.

Ancak bu güncellemeyle beraber farklı sorunlar ortaya çıktı. Bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyordu.

Bu gelişmelerin ardından Apple'ın iOS işletim sistemine yeni bir güncelleme daha getirmesi bekleniyordu.

ANFR'nin haberine göre, Apple iOS 17.1 güncellemesini 24 Ekim'de yayınlamayı planlıyor.

Bu güncelleme, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerini düşürmeye yönelik ince ayarlar içerecek. Ayrıca, iPhone 15 Pro modellerine özel değişiklikler ve bazı küçük yenilikler sunacak.

Öte yandan iPhone cihazlarını iOS 17.0.3'e güncelledikten sonra farklı sorunlarla karşılaşan kullanıcıların sorunlarının da giderilmesi bekleniyor.