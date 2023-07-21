iOS 17 Beta'da Siri'ye yeni ses: İngiliz aksanı eklendi

Apple'ın iOS 17 beta sürümünde, Ayarlar uygulamasından Siri ve Arama'ya gidip ardından Siri Sesi'ni seçerek seçilebilen iki yeni "İngiliz" Siri sesi keşfedildi.



Mevcut iki sesten daha doğal olan iki yeni "İngiliz" aksanlı Siri sesinin şu ana kadar iOS 17'ye yeni eklenen tek ses olduğu kaydedildi.



MacRumors'un aktardığına göre, üçüncü betada mı eklendiği yoksa önceki betada mı yer aldığı net değil ancak iOS 17 ile Siri iki farklı seste İngiliz aksanını yapabilecek.



iOS 17'DE SIRI'YE GELECEK DİĞER ÖZELLİKLER



iOS 17'deki diğer Siri güncellemeleri arasında "Hey Siri" çağrısından "Hey" ifadesi çıkarılacak. Siri'nin size web makalelerini yüksek sesle okumasını sağlama ve Siri'yi kesip yeniden etkinleştirmeden arka arkaya istekte bulunma özelliği yer alıyor.

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