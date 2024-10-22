iOS 18.1'in çıkış tarihi duyuruldu: Apple, yapay zeka özelliğine nihayet kavuşuyor

Apple, yeni yapay zeka özelliğinin de geleceği iOS 18.1 güncellmesini önümüzdeki hafta yayınlayacağını açıkladı.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketi, AirPods Pro 2 için gelişmiş işitme sağlığı özelliklerinin de Apple Intelligence ile birlikte yayınlanacağını duyurdu.

iOS 18.1 güncellemesi iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi cihazlara ilk Apple Intelligence özelliklerini getirecek.

Bu özelliklerin arasında, Yazma Araçları, metin ve bildirim özetleri, fotoğraflarda yapay zeka ile temizleme aracı, e-postalar ve mesajlar için akıllı yanıtlar ve çok daha fazlası yer alıyor.

SİRİ'YE YAPAY ZEKA NE ZAMAN GELECEK?

CharGPT entegrasyonlu yeni Siri gibi ilk olarak WWDC'de duyurulan diğer özellikler ise henüz belirlenmemiş ileri bir tarihte gelecek.