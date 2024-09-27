iOS 18'e hangi yapay zeka özellikleri gelecek?

Apple, WWDC 2024'te tanıttığı işletim sistemi güncellemesi iOS 18'i iPhone 16'nın lansmanının ardından 16 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşturdu.

Birçok Apple kullanıcısı şirketin yapay zeka özelliklerinin iOS 18'e ne zaman geleceğini merak ediyordu.

Desteklenen bir aygıta sahip olduğunuzu varsayarsak, Apple'ın iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile yararlanabileceğinizi söylediği özelliklerin tam listesi şu şekilde:

Fotoğraflarda Temizlik Yapın: Fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kolaylıkla kaldırılacak.

Siri geliştirmeleri: Yeni ürün bilgisi, daha esnek istek işleme, yeni görünüm ve his, daha doğal ses, Siri'ye yazma özelliği ve daha fazlasıyla Apple'ın yeni ve geliştirilmiş Siri'si kullanıcılarla buluşacak.

Fotoğraflar'da bir Hafıza filmi oluşturun: Bir açıklama yazın ve yapay zeka talep üzerine yeni bir Bellek filmi oluştursun.

Fotoğraflarda doğal dil araması: Arama özelliğiyle doğru fotoğraf ve videoları bulun.

Bildirim özetleri: Yapay zeka özetleri sayesinde bildirimlerin kısa bir özeti çıkarılacak.

Mail'de öncelikli mesajlar: Yapay zeka en önemli e-postaları öne ve merkeze koyacak.

Mail ve Mesajlar'da Akıllı Yanıt: Mail ve mesajlarda önerilen yanıtlar.

Posta ve Mesajlarda Özetler: Basit bir alıntıdan daha bilgilendirici olan ileti dizisi özetleri alın.

Odakta Akıllı Susturma: Odak modundayken yapay zeka yalnızca önemli uyarılarda bildirimleri gönderecek.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?



Apple Intelligence macOS Sequoia 15.1 çalıştıran ve Apple Silicon işlemcileri (M1 ve üzeri) barındıran Mac'lerde kullanılmaya başlanacak.



Aynı zamanda, iPadOS 18.1 ile çalışan M1 ve üstü çipleri bulunan iPad'lere de gelecek.



APPLE INTELLIGENCE HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?



iOS 18.1 yüklü iPhone 15 Pro/Pro Max ile iPhone 16 serisinin (16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max) 8 GB veya daha fazla belleğe sahip modellerinde de Apple Intelligence desteği sunulacak.

Ayrıca bu özelliklerden faydalanabilmek için aygıtınızın ABD İngilizcesine ayarlanmış olması ve AB veya Çin dışında olmak zorunda olduğunu belirtmekte fayda var.