iOS 26 batarya bitiriyor: Apple’dan açıklama
Apple son güncelleme nedeniyle hem pil ömründe hem de ısınmada kısa süreli etkiler görülebileceğini belirtti.
Apple, iOS 26 güncellemesinin tüm iPhone kullanıcılarına açılmasının ardından pil ömründe yaşanabilecek geçici sorunlara dair açıklama yaptı.
Şirket, yeni bir destek belgesinde, büyük bir yazılım güncellemesi sonrasında cihazın arka planda kurulum sürecini tamamladığını, bu nedenle hem pil ömründe hem de ısınmada kısa süreli etkiler görülebileceğini belirtti.
Apple açıklamasında, “Bir güncellemeyi tamamladıktan hemen sonra, özellikle büyük sürümlerde, pil ömründe ve termal performansta geçici etkiler fark edebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü cihazınız arka planda verileri dizinlemekte, dosyaları arama için hazırlamakta, yeni öğeleri indirmekte ve uygulamaları güncellemektedir” ifadeleri yer aldı.
GÜNCELLEMELER KRİTİK
Şirket, iOS güncellemelerinin bazı özelliklerin daha fazla kaynak gerektirmesi nedeniyle performans ve pil ömründe küçük değişiklikler yaratabileceğini kabul etti. Ancak bu etkilerin kullanıcıları güncellemeden alıkoyacak kadar ciddi olmadığı vurgulandı.
Apple, pil endişelerinden bağımsız olarak, güncellemelerin asıl öneminin güvenlikte olduğunu hatırlattı. Yazılım güncellemelerinin en son güvenlik yamalarını ve kritik düzeltmeleri içerdiğini belirten şirket, bunların kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve siber saldırılara karşı koruduğunu açıkladı.
Önceki haftalarda yayımlanan iOS 18.6.2 sürümü, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir sistem açığını kapatmıştı. Apple, her ne kadar az sayıda kullanıcının etkilenmiş olabileceğini söylese de, en güncel yazılımı yüklemenin olası saldırıları engellemenin en etkili yolu olduğunun altını çizdi.
YENİ ÖZELLİKLER VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ
iOS 26 ile birlikte iPhone kullanıcıları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda yeni özelliklere de kavuşuyor. Güncellemeyle birlikte “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım dili, geliştirilmiş Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ve daha güçlü spam koruması kullanıma sunuldu.
Apple, kullanıcıların cihazlarını birkaç gün normal şekilde kullanmaya devam etmeleri gerektiğini, bu süreçte yazılımın kullanım alışkanlıklarını öğrenerek optimizasyonu tamamlayacağını ve pil performansının normale döneceğini belirtti.
- Etiketler :
- Apple
- İos 26
- İphone 17