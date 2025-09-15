iOS 26 çıktı: 12 maddede Apple'ın son yenilikleri
Apple, iOS 26 ile birlikte gelen birçok değişiklik arasından bir dizi önemli yeniliği özellikle öne çıkarıyor.
Üç aylık beta testinin ardından Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül Pazartesi günü yayınladı.
Güncelleme, iPhone 11 ve daha yeni modellerle uyumlu olacak ve kullanıcılar cihazlarının Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak yükleyebilecek.
Apple, bu yeni yazılım güncellemesiyle birlikte güncellemelerin isimlendirme sistemini de değiştirdi. Artık yıl bazlı bir adlandırma yapılıyor. Örneğin geçen yıl çıkan iOS 18’in yerini bu yıl iOS 26 alıyor.
Bu sistem spor sezonlarına benzetiliyor ve kullanıcıların hangi güncellemenin hangi döneme ait olduğunu daha kolay anlaması hedefleniyor.
İşte iOS 26 ile gelen yenilikler:
1. LIQUID GLASS
iOS 26’nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri “Liquid Glass” adını taşıyan yeni tasarım dili.
Menülerin, butonların ve simgelerin yarı saydam hale geldiği bu görünüm, Apple tarafından çevresini yansıtan ve kıran, içeriklere daha çok odaklanmayı sağlayan, uygulama simgeleri ve widget’lar gibi pek çok alana canlılık katan bir tasarım olarak tanımlanıyor. Bu tasarım anlayışı, iOS 26 ile sadece iPhone’larda değil, Apple’ın diğer işletim sistemlerinde de kendini gösterecek.
2. DİNAMİK KİLİT EKRANI
Kilit ekranı da iOS 26 ile daha dinamik bir hale geliyor. Kilit ekranındaki saat, boş alanlara uyum sağlayacak şekilde kendini otomatik ayarlıyor.
Ayrıca Apple Music’te desteklenen şarkılar için tam ekran animasyonlu albüm kapakları artık kilit ekranında görüntülenebiliyor. Bu, kullanıcı deneyimini daha görsel ve etkileyici kılmayı hedefliyor.
3. MESAJLAR DEĞİŞİYOR
Mesajlar uygulamasına da köklü yenilikler geliyor.
Artık sohbetlere özel arka plan eklenebiliyor ve bunu tüm katılımcılar görebiliyor. Apple’ın sunduğu arka plan seçeneklerinden biri tercih edilebileceği gibi, kullanıcılar kendi fotoğraflarını da seçebiliyor.
Grup sohbetlerinde anket oluşturma imkânı geliyor; böylece arkadaşlar arasında restoran seçimi gibi konular oylamaya açılabiliyor. Yapay zeka yazılımı Apple Intelligence, uygun durumlarda anket önerisinde bulunabiliyor.
Grup sohbetlerinde Apple Cash ile para gönderip almak mümkün hale gelirken, kimlerin yazmakta olduğu da anlık olarak görülebiliyor. Yeni “Kişi Ekle” butonu sayesinde grup sohbetlerinden rehbere kişi kaydetmek kolaylaşıyor.
Mesaj balonuna basılı tutulduğunda beliren yeni “Seç” seçeneğiyle artık sadece mesajın belirli bir bölümü kopyalanabiliyor. Ayrıca bilinmeyen gönderenlerden gelen mesajlar otomatik olarak filtrelenerek ayrı bir klasöre taşınıyor ve bildirimleri gizleniyor.
4. ARAMA FİLTRELEME
Telefon uygulamasına gelen yeniliklerden biri olan Arama Filtreleme özelliği, tanımadığınız arayanlardan isim ve arama sebebi istemeyi mümkün kılıyor.
5. BEKLETME ASİSTANI
Bir diğer yenilik olan Bekletme Asistanı ise kullanıcıyı uzun süre hatta beklemekten kurtarıyor; iPhone, bekleme sürecini otomatik olarak yönetiyor ve karşıdaki görevli konuşmaya hazır olduğunda kullanıcıya haber veriyor.
6. BATARYA YENİLİKLERİ
Apple, pil performansını da geliştirmeye yönelik bir yenilik sunuyor: Adaptif Güç Modu.
Bu özellik, cihazın pil ömrünü uzatmak için performansı dinamik biçimde ayarlıyor. Ekran parlaklığını biraz düşürebiliyor, bazı işlemleri daha yavaş tamamlamasına izin verebiliyor ve pil yüzde 20 seviyesine düştüğünde otomatik olarak Düşük Güç Modu’nu devreye alıyor.
Ancak Adaptif Güç Modu yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor.
7. MÜZİK UYGULAMASINA AUTOMIX
Apple Music’te ise yeni AutoMix özelliği geliyor. Bu özellik, şarkılar arasında DJ tarzı geçişler yaparak kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor.
Böylece daha önce kullanılan çapraz geçiş (Crossfade) özelliğinin yerini alıyor.
8. ÖNİZLEME
Mac kullanıcılarının aşina olduğu Preview (Önizleme) uygulaması da iOS 26 ile iPhone’a taşınıyor. Bu sayede PDF’ler ve görseller üzerinde düzenleme yapmak ve notlar eklemek mümkün hale geliyor.
9. ARAÇ UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER
CarPlay de önemli yeniliklerle güncelleniyor. Liquid Glass tasarımı CarPlay arayüzüne entegre ediliyor ve simgeler ile menüler daha parlak, yarı saydam bir görünüme kavuşuyor.
CarPlay üzerinden mesajlara kalp, başparmak ya da ünlem gibi hızlı tepkiler verilebiliyor, sabitlenmiş sohbetler görülebiliyor ve gelen aramalar artık daha kompakt bir ekranda açılarak navigasyon gibi diğer bilgilerin görüntülenmesine engel olmuyor.
Canlı Etkinlikler sayesinde uçuş saatleri gibi bilgiler anlık olarak izlenebiliyor. Ayrıca CarPlay’in yeni widget ekranı takvim ve HomeKit kontrolleri gibi işlevler sunuyor.
iPhone’dan CarPlay ekranına kablosuz video aktarımı da mümkün olacak, fakat bu özellik yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek. Güvenlik nedeniyle, araç hareket ettiğinde video oynatma otomatik olarak duracak. Bu özelliğin kullanılabilmesi için otomobil üreticilerinin destek vermesi gerekecek, dolayısıyla yalnızca yeni araçlarda kullanılabilir olması bekleniyor.
10. AKILLI SAATLERE YANSIYAN DEĞİŞİMLER
Yeni Liquid Glass tasarımı Apple’ın diğer işletim sistemlerine de yayılıyor.
Örneğin Apple Watch’ta bildirim baloncukları saat kadranının üzerinde beliriyor, uygulamalardaki butonlar yüzer şekilde görünüyor ve widget’ların görünümü daha yumuşak hale geliyor.
Yeni güncelleme ayrıca akıllı saatlerde "Workout Buddy" adında yeni bir yapay zeka destekli antrenman asistanı sunuluyor. Bu asistan egzersiz sırasında kullanıcıya rehberlik ediyor, motivasyon sağlıyor, belirli hedeflere ulaşıldığında bildirim gönderiyor ve egzersiz sonunda özet rapor veriyor.
Bunun yanı sıra uyku uygulaması artık her sabah uyku kalitesine dair bir “uyku puanı” sunuyor.
Yeni bilek hareketi özelliğiyle de kullanıcı bileğini hızlıca çevirerek bildirimleri ve alarmları kapatabiliyor.
11. MAC'E TAŞINACAK YENİLİKLER
"macOS 26 Tahoe" güncellemesi ise, iPhone ve iPad’deki pek çok görsel yeniliği Mac’e taşıyor.
Pencereler daha yuvarlak köşelere ve cam benzeri efektlere kavuşuyor.
Telefon uygulaması artık tam sürümüyle Mac’te de kullanılabiliyor, böylece aramalar Wi-Fi üzerinden yapılabiliyor.
Spotlight araması ise daha işlevsel hale geliyor; kullanıcılar doğrudan arama çubuğundan mesaj gönderebiliyor, not oluşturabiliyor, hatırlatıcı ekleyebiliyor ve dosyaları filtreleyerek üçüncü taraf bulut servislerinde arama yapabiliyor.
12. HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?
Güncellemeler Türkiye saatiyle 20.00'de indirilmeye açıldı ve Apple’ın diğer güncellemeleri gibi ücretsiz sunuldu.
iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerle uyumlu olacak. Desteklemeyecek telefon modelleri ise şöyle sıralandı:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
Bu cihaz sahipleri yeni güncellemeyi yükleyemiyor. Ancak Apple, güvenlik açıklarını gidermek için bu modellere iOS 18.7 sürümünü sunmaya devam edecek.
iPadOS 26 ise 2018 iPad Pro ve sonrasına; 2019 iPad Air (3. nesil), iPad mini (5. nesil) ve iPad (8. nesil) ve sonrasına yüklenebiliyor.
watchOS 26 da Apple Watch Series 6 (2020) ve sonrası ile uyumlu.
macOS 26 Tahoe ise 2020 MacBook Air, 2019 16 inç MacBook Pro, 2020 13 inç MacBook Pro, 2020 Mac mini, 2020 iMac, 2022 Mac Studio ve 2019 Mac Pro ve sonrası modeller için yayınlanıyor.
