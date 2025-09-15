iOS 26 çıktı: 12 maddede Apple'ın son yenilikleri

Üç aylık beta testinin ardından Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül Pazartesi günü yayınladı.



Güncelleme, iPhone 11 ve daha yeni modellerle uyumlu olacak ve kullanıcılar cihazlarının Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden ücretsiz olarak yükleyebilecek.



Apple, iOS 26 ile birlikte gelen birçok değişiklik arasından bir dizi önemli yeniliği özellikle öne çıkarıyor. Bununla birlikte, bazı özelliklerin yalnızca en yeni iPhone modellerinde kullanılabileceği de belirtiliyor.



Apple, bu yeni yazılım güncellemesiyle birlikte güncellemelerin isimlendirme sistemini de değiştirdi. Artık yıl bazlı bir adlandırma yapılıyor. Örneğin geçen yıl çıkan iOS 18’in yerini bu yıl iOS 26 alıyor.

Bu sistem spor sezonlarına benzetiliyor ve kullanıcıların hangi güncellemenin hangi döneme ait olduğunu daha kolay anlaması hedefleniyor.



İşte iOS 26 ile gelen yenilikler:



1. LIQUID GLASS



iOS 26’nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri “Liquid Glass” adını taşıyan yeni tasarım dili.



Menülerin, butonların ve simgelerin yarı saydam hale geldiği bu görünüm, Apple tarafından çevresini yansıtan ve kıran, içeriklere daha çok odaklanmayı sağlayan, uygulama simgeleri ve widget’lar gibi pek çok alana canlılık katan bir tasarım olarak tanımlanıyor. Bu tasarım anlayışı, iOS 26 ile sadece iPhone’larda değil, Apple’ın diğer işletim sistemlerinde de kendini gösterecek.



2. DİNAMİK KİLİT EKRANI



Kilit ekranı da iOS 26 ile daha dinamik bir hale geliyor. Kilit ekranındaki saat, boş alanlara uyum sağlayacak şekilde kendini otomatik ayarlıyor.

Ayrıca Apple Music’te desteklenen şarkılar için tam ekran animasyonlu albüm kapakları artık kilit ekranında görüntülenebiliyor. Bu, kullanıcı deneyimini daha görsel ve etkileyici kılmayı hedefliyor.



3. MESAJLAR DEĞİŞİYOR



Mesajlar uygulamasına da köklü yenilikler geliyor.

Artık sohbetlere özel arka plan eklenebiliyor ve bunu tüm katılımcılar görebiliyor. Apple’ın sunduğu arka plan seçeneklerinden biri tercih edilebileceği gibi, kullanıcılar kendi fotoğraflarını da seçebiliyor.



Grup sohbetlerinde anket oluşturma imkânı geliyor; böylece arkadaşlar arasında restoran seçimi gibi konular oylamaya açılabiliyor. Yapay zeka yazılımı Apple Intelligence, uygun durumlarda anket önerisinde bulunabiliyor.



Grup sohbetlerinde Apple Cash ile para gönderip almak mümkün hale gelirken, kimlerin yazmakta olduğu da anlık olarak görülebiliyor. Yeni “Kişi Ekle” butonu sayesinde grup sohbetlerinden rehbere kişi kaydetmek kolaylaşıyor.



Mesaj balonuna basılı tutulduğunda beliren yeni “Seç” seçeneğiyle artık sadece mesajın belirli bir bölümü kopyalanabiliyor. Ayrıca bilinmeyen gönderenlerden gelen mesajlar otomatik olarak filtrelenerek ayrı bir klasöre taşınıyor ve bildirimleri gizleniyor.



4. ARAMA FİLTRELEME



Telefon uygulamasına gelen yeniliklerden biri olan Arama Filtreleme özelliği, tanımadığınız arayanlardan isim ve arama sebebi istemeyi mümkün kılıyor.



5. BEKLETME ASİSTANI



Bir diğer yenilik olan Bekletme Asistanı ise kullanıcıyı uzun süre hatta beklemekten kurtarıyor; iPhone, bekleme sürecini otomatik olarak yönetiyor ve karşıdaki görevli konuşmaya hazır olduğunda kullanıcıya haber veriyor.



6. BATARYA YENİLİKLERİ



Apple, pil performansını da geliştirmeye yönelik bir yenilik sunuyor: Adaptif Güç Modu.



Bu özellik, cihazın pil ömrünü uzatmak için performansı dinamik biçimde ayarlıyor. Ekran parlaklığını biraz düşürebiliyor, bazı işlemleri daha yavaş tamamlamasına izin verebiliyor ve pil yüzde 20 seviyesine düştüğünde otomatik olarak Düşük Güç Modu’nu devreye alıyor.



Ancak Adaptif Güç Modu yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor.



7. MÜZİK UYGULAMASINA AUTOMIX



Apple Music’te ise yeni AutoMix özelliği geliyor. Bu özellik, şarkılar arasında DJ tarzı geçişler yaparak kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Böylece daha önce kullanılan çapraz geçiş (Crossfade) özelliğinin yerini alıyor.



8. ÖNİZLEME



Mac kullanıcılarının aşina olduğu Preview (Önizleme) uygulaması da iOS 26 ile iPhone’a taşınıyor. Bu sayede PDF’ler ve görseller üzerinde düzenleme yapmak ve notlar eklemek mümkün hale geliyor.



9. ARAÇ UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER



CarPlay de önemli yeniliklerle güncelleniyor. Liquid Glass tasarımı CarPlay arayüzüne entegre ediliyor ve simgeler ile menüler daha parlak, yarı saydam bir görünüme kavuşuyor.



CarPlay üzerinden mesajlara kalp, başparmak ya da ünlem gibi hızlı tepkiler verilebiliyor, sabitlenmiş sohbetler görülebiliyor ve gelen aramalar artık daha kompakt bir ekranda açılarak navigasyon gibi diğer bilgilerin görüntülenmesine engel olmuyor.



Canlı Etkinlikler sayesinde uçuş saatleri gibi bilgiler anlık olarak izlenebiliyor. Ayrıca CarPlay’in yeni widget ekranı takvim ve HomeKit kontrolleri gibi işlevler sunuyor.



iPhone’dan CarPlay ekranına kablosuz video aktarımı da mümkün olacak, fakat bu özellik yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek. Güvenlik nedeniyle, araç hareket ettiğinde video oynatma otomatik olarak duracak. Bu özelliğin kullanılabilmesi için otomobil üreticilerinin destek vermesi gerekecek, dolayısıyla yalnızca yeni araçlarda kullanılabilir olması bekleniyor.