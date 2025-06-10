iOS 26’da Android'den esinlenilmiş üç büyük yenilik

Apple’ın WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 26, sadece görsel açıdan değil, işlevsellik bakımından da dikkat çekici yeniliklerle geliyor.

Yeni “Liquid Glass” tasarımı, visionOS’tan ilham alan şeffaf ve katmanlı arayüzüyle öne çıkarken; bazı kullanıcılar tanıdık birkaç özellikle karşılaşabilir. Bu özellikle daha önce bir Google Pixel telefon kullananlar için geçerli.

İşte Android kullanıcılarının yıllardır deneyimlediği, ancak iOS’a yeni gelen özellikler:

ÇAĞRI TARAMA

Tom's Guide'a göre, Pixel kullanıcılarının uzun süredir keyifle kullandığı Çağrı Tarama özelliği, iOS 26'ya gelen başlıca yenilikler arasında.

İstenmeyen çağrılarla başa çıkmayı kolaylaştıracak bu yapay zekalı özellik şu şekilde işleyecek: Bilinmeyen bir numaradan arama aldığınızda, iPhone'unuz arka planda aramayı yanıtlayacak ve arayanın ne söylediğini duyacak. Eğer gerçekten yararlı bir şeyse ve spam değilse, iPhone'unuz çalacak ve arayanın ne söylediğinin bir dökümünü göreceksiniz. Ardından, dilerseniz aramayı yanıtlamayı seçebilirsiniz.

Ancak Pixel'deki Google Assistant da sizin yerinize gelen çağrıyı cevaplıyor ve arayan kişiden bilgi alıyor. Siz de bu bilgiye göre çağrıyı cevaplayıp cevaplamamaya karar veriyorsunuz.

BEKLEME ASİSTANI

Müşteri hizmetlerinde dakikalarca beklemek artık tarihe karışıyor. Pixel telefonlarda uzun süredir kullanılan “Hold for Me” özelliği, jenerik müziği sizin yerinize dinliyor ve gerçek bir görevli hatta bağlandığında sizi uyarıyor.

Apple da iOS 26 ile benzer bir çözüm sunuyor. “Hold Assist” özelliğinin kullanıyı bekleme eziyetinden kurtaracağı belirtiliyor. Buna göre hattaki robotik sesleri iPhone dinleyecek ve gerçek bir kişi telefona geldiğinde kişiyi haberdar edecek.

CARPLAY

Android Auto, 2023’teki güncellemesiyle ana ekranına widget’lar ekleyerek daha dinamik ve kontekst bazlı bir deneyim sunmaya başlamıştı.

Navigasyon, müzik, mesajlar gibi uygulamalar için kutucuklar aracılığıyla kolay erişim sağlanıyordu.

iOS 26 ile CarPlay’e de benzer bir widget yapısı geliyor. Henüz bu widget’ların kullanıcı tarafından özelleştirilip özelleştirilemeyeceği bilinmiyor, ancak bu olasılık gerçekleşirse CarPlay’in Android Auto karşısında ciddi bir avantaj elde etmesi bekleniyor.