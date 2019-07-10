İçerik ve prodüksiyon hizmeti veren kreatif yapım şirketi Pomus Creative ortaklarından Ediz Anavi 7 yıldır stop-motion ve live action alanlarında içerik üretiyor.

"Kağıttan her şey" mottosuyla yola çıkan Papier Atelier ortağı Türker Akman 2012 yılından bu yana eşi Deniz ile beraber kağıttan heykeller, enstelasyonlar, film dekorları ve karakterler ortaya çıkarıyor.

İki yaratıcı profesyonelin yazı nasıl eğlenceli bir hale getiririz diye düşünürken ortaya çıkardığı senaryoda, elle kesilip biraraya getirilen El Pancho karakteri kendi yaza hazırlık metodlarını stop motion kısa film ile paylaşıyor.



El Pancho karakteri geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Meksika gezisinde kafalarında şekillenen bir karakter; insanların tanımadığı kişilere seslenmek için kullandığı terim bizdeki, “ Kardeş, bir bakar mısın ? ” söyleminin karşılığı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaz için eğlenceli bir video hazırlamak isteyen Ediz ve Türker "Yazın gelişine nasıl hazırlanırız?”, "Yazı nasıl eğlenceli bir hale getiririz?" diye düşünürken böyle bir senaryo ortaya çıkarmışlar.

EL PANCHO KİMDİR?



El Pancho, maço görünümünün altında içten ve sevecen bir karakter. Bu videoda, yaz için hazır olmadığını düşünen bizleri yaza hazırlamayı kendine görev edinmiş.



Pomus Creative ve Papier Atelier tarafından hazırlanan eğlenceli Stop Motion kısa film “El Pancho” iPad Pro ve Apple Pencil ile tasarlandı, MacBook Pro ile çekildi ve iMac ile yayına hazır hale geldi!