iPhone 11'in kamerası sınıfta kaldı (Telefonların karşılaştırmalı testi)

Telefonları kamera standartlarına göre test eden ve puanlama yapan DxOMark, iPhone 11 ve diğer telefonları inceledi.

İncelemede iPhone 11 kamera standartlarında sınıfta kaldı.



Yaklaşık 1600 fotoğraf karesi incelenerek yapıldığı belirtilen test sonucu iPhone 11 DxOMark'dan 109 puan alabildi.

Yapılan testler sonucu 11 Pro Max, 117 puan almış iPhone Xs Max 106 puan almıştı.



DxOMark testlerinden 109 puan alarak en iyi kameraya sahip 17. telefon olan iPhone 11, 123 puanla birinci sırada bulunan Çinli teknoloji Huawei Mate 30 Pro 5G'den de oldukça uzak kaldı.

''Gece modu özellliği''

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone serisini her geçen gün geliştirerek piyasaya sürmeye devam ediyor.

Kamera kalitesinde ilk 10 sıra...

Geçen sene eylül ayında duyurduğu iPhone 11 ile Apple, özellikle fotoğraf çekiminde, 'Gece Modu' olarak adlandırılan düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekebilmeye olanak sağlayan özellik ile dikkat çekmişti.



Video kanadında ise ön kamerası ile 1080p video çekimi yapabilen iPhone XR'nin aksine iPhone 11 sonunda 4K çekim özelliği ile piyasa sürüldü.

Kamera kalitesinde ilk 10'a giremeyen telefonlar...





6.1 inç Liquid Retina HD ekran sahip iPhone 1, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

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