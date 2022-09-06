iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPhone 14 lansmanı için geri sayım başladı. Apple tarafından tanıtılacak olan iPhone 14'ün özellikleri ve Türkiye satış fiyatınının ne olacağı sorgulanıyor. En çok tercih edilen telefon markaları arasında yer alan iPhone 14 lansmanı için artık saatler kaldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak?



İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?



iPhone 14 lansmanı için meraklı bekleyiş başladı. Apple tarafından yayımlanan takvime göre, İPhone 14 tanıtım lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek.



Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri görücüye çıkacak.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?



iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili ortaya atılan iddialara göre, yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak. iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:



iPhone 14 - 799 dolar



iPhone 14 Max - 899 dolar



iPhone 14 Pro - 1099 dolar



iPhone 14 Pro Max - 1149 dolar

İPHONE 14 HAKKINDAKİ TÜM SÖYLENTİLER



Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.



Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.



LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.



iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.