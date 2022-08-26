iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? (iPhone 14 çıkış tarihi)

Apple'ın yeni modeli iPhone 14'ün ne zaman piyasaya sürüleceği ve satış fiyatı teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Apple'ın son ürünü iPhone 14'ün tanıtım lansmanı için artık sayılı günler kaldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?



İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?



7 Eylül'de tanıtılacağı kesinleşen iPhone 14 önce ön satışa çıkacak. iPhone 14'ün Türkiye'de ne zaman dağıtıma çıkacağı henüz kesinleşmedi.



İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?



Forbes'ta çıkan haberlere göre Apple özellikle üst modellerde zam seçeneğini değerlendiriyor. iPhone 13, 799 dolardan satışa çıkmıştı. Bu fiyat 14 için de geçerli olacak. Öte yandan 13 Pro'nun 999 dolarlık fiyat etiketi 14 Pro'da 1099'da, iPhone 13 Pro Max'in 1099 dolarlık fiyatı ise 1199'a yükselecek.



Standar iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.



Son sızıntılara göre artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatı 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla olacak. Buna rağmen depolama değişmeyecek.

İPHONE 14 HAKKINDAKİ TÜM SÖYLENTİLER



Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.



Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.



LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.



iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.