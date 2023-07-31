iPhone 15 Pro daha ince çerçevelere sahip olacak (iPhone 15 nasıl olacak,ne zaman çıkacak?)

Apple, genellikle her sene Eylül ayında yeni telefon modelini tanıtıyor. Bu sene çıkış yapması beklenen iPhone 15'in nasıl görüneceğine dair bazı bilgiler paylaşıldı.



Bloomberg'e göre, yeni iPhone 15'lerde artık çentik yerine kullanılan "Dinamik Ada" yer alacak. Öte yandan cihazın ekranının etrafındaki kenarlık boyutunun 2,2 mm'den 1,5 mm'ye düşürüleceği kaydedildi.



Apple, iPad ve Watch'larda da ekran boyutunu genişletmek için kenarlıkları inceltmeyi hedefliyor.

EKRAN TEKNOLOJİSİ DEĞİŞİYOR

Ayrıca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in yeni bir ekran teknolojisiyle üretileceği belirtildi.



Önemli kamera iyileştirmeleri yapılacağı belirtilen iPhone 15, parmak izi bırakmaya eğilimli paslanmaz çelik kenarlar yerine artık titanyum kasaya sahip olacak ve ayrıca şarj girişi USB-C ile değiştirilecek.



KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ



Güncellenmiş lensler ile birlikte çok daha geniş bir optik yakınlaştırma aralığı elde edilebilecek.



3 NANOMETRELİK BİR ÇİPE GEÇİYOR



Normal iPhone 15 modelleri geçen yıl çıkış yapan 14 modelinde yer alan A16 işlemcisine sahipken, profesyonel modellerde ise gözle görülür şekilde daha hızlı olan 3 nanometrelik bir çipe geçiş yapıyor.

TİTANYUM KASA VE KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLACAK



Aktarılana göre kamera iyileştirmeleri ve kasa değişikliği yapan Apple'ın yeni iPhone 15'lerde fiyatlara zam yapacağı tahmin ediliyor.



APPLE WATCH SE



Bu yıl yeni bir Apple Watch SE gelmeyeceği, 2022'de çıkış yapan bu modelin her 2 yılda bir kez yeniden çıkış yapacağı belirtildi.



Öte yandan bu yılın tüm modelleri, yeni S9 işlemci sayesinde oldukça büyük bir performans artışı elde edecek. Bu, S6 çipinin 2020'de Series 6 saat ile piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez serinin önemli hız iyileştirmeleri aldığını gösteriyor.



Yeni saat serisinin iki seçenekten oluşması bekleniyor: 41 ve 45 mm'lik Series 9 modellerinin yanı sıra ikinci nesil Apple Watch Ultra.



2. NESİL APPLE WATCH ULTRA



Apple'ın geçen yılki Ultra modelinin piyasaya sürülmesinden önce koyu titanyum renk seçeneğini test etmişti. Tasarımcılar görünümü beğenmedikleri için bu seçeneği iptal ettiler, ancak yine de teorik olarak 2023'te gelebileceği aktarıldı..

