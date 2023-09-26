iPhone 15 Pro'da oyun deneyimi: Resident Evil'ın çıkış tarihi belli oldu

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 serisini Steve Jobs Theatr'da düzenlediği Wonderlust etkinliğinde tanıtmıştı.

Lansmanda en dikkat çekici özelliklerden biri de iPhone 15 Pro serisinin bazı konsol oyunlarını çalıştırması oldu.

Ancak Şirket oyunun ne zaman çıkacağına dair bir duyuru yapmamıştı. Artık Resident Evil Village'ın App Store'a çıkış yapacağı tarih belli oldu.

RESİDENT EVIL VILLAGE OYNAMIŞTI

Çin'li bir YouTuber Vincent Zhong, paylaştığı videoda iPhone 15 Pro cihazını USB-C girişiyle harici bir monitöre bağlayarak oyun deneyimini kullanıcılar ile paylaşmıştı.

Sosyal medyada hızla viral olan video oyunseverleri heyecanlandırdı.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

iPhone 15 Pro, yeni A17 Pro işlemcisi sayesinde Death Stranding, Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage'i çalıştıracak.

Engadget'in haberine göre, Oyun, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yanısıra iPad Air M1 ve M2 modellerine 30 Ekim'de çıkış yapacak.

Öte yandan Death Stranding'in de bu yıl içinde çıkış yapması beklenirken, Assassin's Creed Mirage'in 2024'ün ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşacağı belirtildi.