iPhone 15'e kıyasla iPhone 16 satışlarında düşüş bekleniyor

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinin sevkiyatlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Kuo, iPhone 16 modellerinin 91 milyon adet sevkiyatı yapılan iPhone 15 modellerine kıyasla düşüş yaşanacağını söyledi.

iPhone 15'e kıyasla iPhone 16 satışlarında düşüş bekleniyor

analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinin lansmanına saatler kala iPhone 16 sevkiyatlarına ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Kuo, 2024 yılı için iPhone 16 satışlarının, geçen yılın aynı döneminde sevkiyatı yapılan 91 milyon adet iPhone 15'e kıyasla biraz düşüş yaşanarak 89 milyon adet olmasını bekliyor.

Ayrıca Apple'ın ön sipariş lansman dönemi için 15 ila 17 milyon adet telefon hazırlayacağı öne sürüldü. 

iPhone 16 Pro Max'İn sevkiyatların yüzde 38'lik payı ile en popüler model olması beklenirken, yüzde 30 payla iPhone 16 Pro modeli onu takip ediyor.

Temel iPhone 16 modelinin yüzde 26 ile üçüncü popüler model olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 16 Plus'ın ise yüzde 6'lık bir sevkiyat payına sahip olacağı tahmin ediliyor. 

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