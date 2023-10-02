iPhone 15'lerde aşırı ısınma sorunu: Apple, Instagram'ı işaret etti

Apple, 12 Eylül Salı günü Wonderlust etkinliğiyle birlikte düzenlediği lansmanda yeni iPhone cihazlarını tanıttı.

iPhone 15'lerin genel satışa çıkmasının ardından satın alan birçok kullanıcı Apple, aşırı ısınma sorunu yaşadığıyla ilgili geri dönüşler yaptı.

AŞIRI ISINMA ŞİKAYETLERİNE APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple'dan gelen açıklamada ise, "Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, artan arka plan etkinliği nedeniyle aygıt daha sıcak hissedebilir. Ayrıca iOS 17'de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata bulduk ve bu hata bir yazılım güncellemesiyle giderilecek." ifadeleri yer almıştı.

APPLE INSTAGRAM'I İŞARET ETTİ

Apple, iPhone 15'inin aşırı ısınma sorunuyla ilgili sosyal medyadaki artan şikayetlerin ardından sorunun nedeni olarak Instagram'ı işaret etmeye başladı.



iPhone 15 serisinin lansmanı, akıllı telefonun şarj olurken oyun oynandığında olduğu gibi şarj olurken aşırı ısındığı iddialarıyla gölgelendi.

iPhone modellerinde aşırı ısınmaları tetikeyen şeylerden birinin de Instagram olduğu belirtildi.

INSTAGRAM ŞARJI TÜKETİYOR

Bazı YouTuber'lar, iPhone cihazlarında Instagram üzerinde neredeyse hiçbir şey yapmazken on dakika içerisinde yaklaşık yüzde 10 değerinde bir şarj kaybı olduğunu açıkladı.

Instagram ve ana şirketi Meta'dan henüz iddialara bir yanıt gelmedi.