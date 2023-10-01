iPhone 15'lerde ısınma sorunu: Apple'dan açıklama geldi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 15 modellerinde bazı kullanıcılar aşırı ısınma sorunu yaşadığını belirtti.

TELEFON SICAKLIĞI 38 DERECEYİ AŞTI

Yüzlerce kullanıcı sosyal medyada ve Apple destek birimine yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'lerinin dokunulduğunda anormal derecede sıcak hissettirdiğinden şikayet etti.



Hatta bazı kullanıcılar iPhone'larının sıcaklığı 38C üzerinde sonuçlar veren termometre ölçümlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Artan şikayetlerin ardından Apple, yeni iPhone'ların dokunulamayacak kadar ısındığı yönündeki son şikayetlerin yazılım ve uygulamayla ilgili hatalardan kaynaklandığını ve düzeltmelerin yakında yapılacağını kaydetti.

"ARKA PLAN ETKİNLİĞİ SEBEBİYLE ISINMADA ARTIŞ OLABİLİR"



Şirket, en son iOS 17 yazılımındaki bir hata ve bazı üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesi nedeniyle cihazın kurulumu ve kullanıcının verilerini geri yüklemek için fazla çalışması nedeniyle cihazın ilk birkaç gün içinde ısınabileceğini söyledi.

Apple yaptığı açıklamada, "Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, artan arka plan etkinliği nedeniyle aygıt daha sıcak hissedebilir. Ayrıca iOS 17'de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata bulduk ve bu hata bir yazılım güncellemesiyle giderilecek." ifadeleri yer aldı.

DÜZELTMELER YAYINLANMA SÜRECİNDE



Apple, iPhone'un aşırı ısınmasına neden olan uygulamaların arkasındaki geliştiricilerle birlikte çalıştığını ve düzeltmelerin yayınlanma sürecinde olduğunu kaydetti.

Apple, sorunun iPhone 15 Pro serisinin donanımıyla ilgili olduğunu reddederek, yeni tasarımın önceki paslanmaz çelik cihazlara kıyasla daha iyi ısı dağılımı sağladığını söyledi.

Apple ayrıca bunun bir güvenlik sorunu olmadığını ve iPhone'un performansını uzun vadede etkilemeyeceğini söyledi.