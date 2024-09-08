iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

Apple’ın yeni iPhone 16 serisiyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. iPhone 16 Pro modellerinin ilk kez 4K 120 FPS video çekebileceği, periskop lensle donatılacağı öne sürüldü. Ayrıca A18 Pro çipiyle birlikte 8K video kaydının da yapılabileceği öne sürüldü.

iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

'ın yeni amiral gemisi iPhone 16'yla ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

4K 120 FPS VİDEOLAR ÇEKEBİLECEK

iPhone 16 Pro'nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi. 

Yeni bir rapora göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps'de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K'da 60 fps ile sınırlı.

Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps'de ProRes 4K çekim yapabilecek.

Apple'ın ayrıca "QuickTake" özelliğini 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor.

8K VİDEO ÇEKEBİLİR

Öte yandan iPhone 16 Pro modellerinin 8K video çekebilme özelliğinin de olabileceği öne sürüldü. 8K görüntü 35MP'ye düşüyor ve bu yılki Pro modellerindeki geniş ve ultra geniş lenslerin 48MP olması bekleniyor, bu da 8K videolar çekmek için yeterli olacaktır.

A18 Pro çipi de 8K için hazır görünüyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max gereksinimleri karşılamasına rağmen, Apple'ın bu yıl 8K video kaydını getirip getirmeyeceği belli değil.

IPHONE 16 NE ZAMAN TANITILACAK

iPhone 16 modelleri yarın TSİ 20.00'da düzenlenecek Apple lansmanıyla tanıtılacak. Konferans ABD'li devinin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 

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