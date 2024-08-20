iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden iPhone 16 pro'yu bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni çıkacak seri ile ilgili de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar, iPhone 16 Pro’nun yeni renk seçeneğini ortaya koyuyor.

iPhone 16 pro'nun yeni renk seçeneği sızdırıldı

, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 pro cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor.

Şirket, seri için yeni bir renk seçeneği üzerinde çalışıyor. Renk seçeneklerine eklenecek olan bu yeni ton adının “Çöl Titanyumu” olarak sızdırıldı.

Apple ürünlerine dair sızıntılarıyla bilinen Majin hesabının paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın “Mavi Titanyum” renginin yerini “Çöl Titanyumu” alacak. Bu yeni renk koyu altın tonlarına sahip olacak ve serideki diğer titanyum renkleriyle birlikte sunulacak.

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