iPhone 16 için kritik tarih belli oldu

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisinin tanıtımı yapacağı tarihi duyurdu. Daha büyük ekrana sahip olması beklenen iPhone 16 serisine ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

iPhone 16 için kritik tarih belli oldu
iPhone 16 lansman tarihi belli oldu: iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yeni ekran, capture düğmesi ve yapay zeka gücüyle geliyor

iPhone 16 lansman tarihi belli oldu: iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yeni ekran, capture düğmesi ve yapay zeka gücüyle geliyor

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severlerin merakla beklediği tarih belli oldu.

ABD’li teknoloji devi , iPhone 16 serisini 9 Eylül'de tanıtıma çıkaracak.

Yeni cihazların tanıtımını Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.

Fiziksel katılımla birlikte gerçekleşecek olan etkinlik online olarak da yayınlanacak.

Şirket, davetiyelerde etkinlik için "It's Glowtime" sloganını kullandı.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 16 serisinin Pro modellerinde daha büyük ekran ve fotoğraf çekmeye ayrılmış yeni bir düğmenin yer alması bekleniyor. Serinin daha ince çerçevelerle gelmesi öngörülüyor.

iPhone 16 serisinin farklı renk seçenekleri ile piyasaya sürülmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

Etkinlikte yeni çipe sahip olduğu yölenen Apple Watch 10 serisinin de tanıtımı yapılacak.

Yeni model akıllı telefonlarda bu yıl duyurulan Apple Intelligence adlı yapay zeka özelliklerinin de yer alacağı tahmin ediliyor.

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