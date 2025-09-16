iPhone 17 dolandırıcıları iş başında: Kaspersky uyardı

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, Apple’ın iPhone 17 için ön siparişleri açmasının ardından internet dolandırıcılıklarında ciddi bir artış yaşandığını duyurdu.



Şirket, sahte web siteleri, uydurma çekilişler ve sahte “test” programlarıyla kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerinin hedef alındığını açıkladı.



SAHTE MAĞAZALAR



Kaspersky’nin raporuna göre en yaygın yöntem, Apple’ın resmi mağazasını taklit eden sahte web siteleri üzerinden yürütülüyor.



Dolandırıcılar, “tükendiğinde bile garantili ön sipariş” vaadiyle kullanıcıları kandırıyor. Müşterilerden kart bilgileri istenirken, herhangi bir gerçek alışveriş yapılmıyor; bilgiler doğrudan siber suçluların eline geçiyor.



SAHTE IPHONE ÇEKİLİŞLERİ



Dolandırıcıların bir diğer taktiği ise “ücretsiz iPhone kazanma” vaadiyle kurulan sahte çekilişler.



Kullanıcılardan anket doldurmaları, telefon ve e-posta gibi kişisel verilerini paylaşmaları, hatta sahte teslimat ücretleri ödemeleri isteniyor.

Bazı siteler güvenilir görünmek için sahte müşteri yorumları bölümü bile ekliyor.



Benzer şekilde, teknoloji meraklıları sahte “iPhone 17 test programları” ile hedef alınıyor. Katılım için iletişim bilgileri ve adres isteyen bu programlar, bazen sahte kargo ücreti de talep ediyor. Kullanıcılar iPhone 17’yi denemek ve tanıtmak karşılığında ücretsiz bir telefona sahip olacaklarını zannederek hedef haline gelebiliyor. Ancak gerçekte hiçbir cihaz gönderilmiyor; mağdurlar ise oltalama saldırılarına ve spam kampanyalarına maruz kalıyor.



SİBER SUÇLULAR İÇİN FIRSAT



Kaspersky içerik analisti Tatyana Shcherbakova, “Siber suçlular büyük ürün lansmanlarının yarattığı heyecandan besleniyor. Tüketici coşkusunu veri ihlallerine açılan bir kapıya dönüştürüyorlar. Bugün artık kaba oltalama girişimlerinden, son derece profesyonel görünümlü sahte sitelere evrilmiş durumdayız” dedi.



Shcherbakova, kullanıcıların güvenliği için “doğrulamayı, heyecanın önüne koymaları gerektiğini” vurguluyor.



Kaspersky’nin güvenlik önerileri şu şekilde:



- iPhone 17 yalnızca Apple’ın resmi kanalları, yetkili satıcılar veya onaylı operatörlerden satın alınmalı.



- URL’ler mutlaka kontrol edilmeli, istenmeyen tekliflere kulak verilmemeli.



- “Ücretsiz ürün” karşılığında kişisel bilgi paylaşılmamalı.



- Hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı ve hareketler düzenli olarak izlenmeli.



TÜRKİYE’DE DE ÖN SİPARİŞTE



Dün iOS 26 güncellemesini yayınlayan Apple geçen hafta iPhone 17’yi tanıtmıştı. Yeni modelde Center Stage özellikli ön kamera, 48 MP Fusion Ana kamera ile optik kalitede 2x Telefoto ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera öne çıkıyor.



12 Eylül Cuma günü başlayan ön siparişler, Türkiye dahil 63 ülke ve bölgede açıldı. Cihaz 19 Eylül’den itibaren satışa çıkacak. 26 Eylül’den itibaren 22 ülkede daha piyasaya sunulacak.

