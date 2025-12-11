iPhone 17 Pro sahiplerine kötü haber. Eski modellerdeki bu yetenek yeni seride yok

Yeni bir akıllı telefon, özellikle de bir "Pro" model alındığında kullanıcılar genellikle en son teknolojiye sahip olduklarını varsayar. Yazılım güncellemeleri eski cihazları canlı tutsa da, en havalı yenilikler hep yeni modellere saklanır.

Ancak bu kez durum tam tersi: Eski iPhone'ların yapabildiği, fakat yeni iPhone 17 Pro modellerinin yapamadığı bir özellik var.

TechRadar’ın Reddit ile Apple forumlarındaki kullanıcı şikayetleri üzerine yaptığı incelemeye göre, iPhone 17 Pro modellerinde "gece modu" ve "portre modu" aynı anda kullanılamıyor.

Reddit kullanıcısı "catalyticclover", yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Geceleri çekilen portreler olması gerektiği kadar iyi görünmüyor. Önceki modellerin ulaşabildiği kaliteye kıyasla bu tam bir 'geriye gidiş'."

APPLE DÖKÜMANLARI DOĞRULADI

Bu iddia, Apple'ın kendi destek belgeleriyle de doğrulandı.

MacWorld’ün aktardığına göre, Apple'ın ilgili destek sayfasında gece modu ve portre modunu aynı anda destekleyen cihazlar listeleniyor. Bu listede iPhone 12 Pro'dan iPhone 16 Pro Max'e kadar olan modeller yer alırken, en yeni iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max listede bulunmuyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Apple'ın en yeni amiral gemisinde bu özelliği neden devre dışı bıraktığı henüz net değil. Ancak akşam saatlerinde sanatsal fotoğraflar çekmek isteyenler için bu büyük bir kayıp.

Zira portre modu, arka planı flulaştırarak nesneyi öne çıkarırken, gece modu, uzun pozlama ile karanlık ortamda ışığı topluyor. Bu ikilinin kombinasyonu, loş ışıkta etkileyici ve profesyonel görünen kareler yakalanmasını sağlıyordu.

Bu eksikliğe rağmen iPhone 17 Pro, kamera donanımı açısından hala çok güçlü. Selefi iPhone 16 Pro modellerine kıyasla önemli yükseltmeler içeriyor. Örneğin artık üç lensin tamamı 48 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Ayrıca ön kamerada devrim niteliğinde bir yenilik var: Kullanıcı telefonu çevirmeden hem dikey hem yatay selfie/video çekebiliyor.