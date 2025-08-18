iPhone 17 sızıntılarına dair tüm bilinenler: Büyük değişiklikler geliyor

Apple’ın uzun süredir gündemde olan iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Aylardır sosyal medyayı ve teknoloji forumlarını meşgul eden sızıntıların ardından şirketin yeni modellerini 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtacağı öğrenildi.



Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardıkları ve Alman teknoloji sitesi iphone-ticker.de’nin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, dört yeni model (iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max) lansmanda sahneye çıkacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de açılması, cihazların ise 19 Eylül’den itibaren satışa sunulması öngörülüyor.



ULTRA İNCE “AIR” MODELİ



Serinin en dikkat çeken modeli, Plus versiyonunun yerini alacağı belirtilen iPhone 17 Air olacak.



Sızan bilgilere göre cihaz yalnızca 5,5 mm kalınlığında; bu da onu bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone haline getiriyor. Air modelinde 48 MP tek arka kamera, yeni yatay kamera barı, 6,6 inç OLED ekran, ProMotion teknolojisi, Dynamic Island ve Face ID yer alacak.



Ayrıca Apple’ın tedarikçisi TDK tarafından geliştirilen silisyum-anot batarya sayesinde incelen gövdeye rağmen pil ömrünün iPhone 16 seviyelerinde tutulması hedefleniyor.



Ancak The Information’ın haberine göre ince tasarım, batarya performansında düşüşe yol açabilir; kullanıcıların yalnızca yüzde 60–70’inin tek şarjla günü tamamlayabileceği öngörülüyor. Apple’ın bu nedenle özel bir batarya kılıfı sunmayı planladığı da iddialar arasında.

Öte yandan ters kablosuz şarj özelliği de test ediliyor; bu sayede AirPods gibi aksesuarları doğrudan telefonun arkasına koyarak şarj etmek mümkün olabilecek.



TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK



Bu yıl serinin genelinde de önemli tasarım yenilikleri göze çarpıyor. iPhone 17 Pro modelleri, Google Pixel’e benzer şekilde yatay konumlandırılmış kamera barına sahip olacak.



Bu değişiklik, Apple logosunun da gövdenin daha alt kısmına taşınmasına neden olacak. Ayrıca bazı sızıntılar, Pro modellerin titanyum yerine alüminyum çerçeve ile üretileceğini öne sürüyor. Bu iddia doğru çıkarsa Apple, daha hafif ancak premium hissi daha düşük bir malzemeye geçmiş olacak.



Prototiplerde ayrıca daha büyük dikdörtgen kamera çıkıntısı görülüyor. Pro Max modelinin metal kaplamalı batarya taşıyabileceği ve SIM kart girişli modeller için L şeklinde, SIM’siz ABD modelleri içinse dikdörtgen batarya tasarımına sahip olabileceği konuşuluyor.

Renk seçenekleri ise şu şekilde:



- iPhone 17 ve iPhone 17 Air: Açık mavi, mor, yeşil ve açık altın.



- iPhone 17 Pro ve Pro Max: Turuncu, gri, lacivert, siyah ve beyaz



Ek olarak, Air modelinde çok daha açık tonlu gökyüzü mavisi ve yumuşak altın rengi öne çıkıyor.



KAMERA VE DONANIM



Serideki tüm modellerde 24 MP ön kamera bulunması bekleniyor. Bu, iPhone 16’daki 12 MP kameraya göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor.



iPhone 17 Pro modellerinde ise 48 MP telefoto lens, 3,5x ila 8x optik yakınlaştırma ve yatay üçlü kamera dizilimi yer alacak. Ayrıca ön ve arka kameradan eşzamanlı video çekimi gibi yeni içerik üreticilere yönelik özelliklerin tanıtılması gündemde.



Donanım tarafında, tüm modeller A19 işlemci ile gelirken, Pro ve Pro Max modellerinde daha güçlü A19 Pro yongası kullanılacak. 12 GB RAM, Wi-Fi 7 desteği ve geliştirilmiş soğutma sistemleri de beklentiler arasında. Pro modellerde ayrıca Apple Watch Ultra tarzı anten sayesinde daha güçlü 5G performansı sunulacağı öne sürülüyor.



FİYAT TARTIŞMALARI



Apple’ın iPhone 17 serisinde fiyat artışına gideceği yönünde güçlü iddialar var.



Instant Digital, iPhone 17 Pro’nun ABD’de 50 dolar artışla 1050 dolardan satışa çıkacağını, ancak temel depolamanın 256 GB’a yükseltileceğini iddia etti.



Jefferies analistleri de tüm modellerde 50 dolarlık bir artış öngörüyor. En pahalı model olan iPhone 17 Pro Max’in fiyatının 1600 doları aşabileceği konuşuluyor.



Buna karşılık, Bloomberg’in aktardığına göre iPhone 17 Air’in fiyatı 899 dolar seviyesinde kalabilir.

