iPhone 17 tuttu... Satışları yüksek seyrediyor

Apple'in son nesil iPhone'ları her zamankinden daha hızlı bir başlangıç ​​yaptı ve en temel modelinin popülaritesi giderek artıyor.



Counterpoint Research'e göre, iPhone 17 serisi, ABD ve Çin'de satışa çıktıkları ilk 10 günde iPhone 16 serisini yüzde 14 oranında geride bıraktı.



Apple'ın en büyük iki pazarındaki tüketici tepkisinin ilk sayısal göstergesi olan veriler, standart iPhone 17'nin geçen yılki 799 dolarlık modele göre çok daha fazla talep gördüğünü gösteriyor. Counterpoint analistleri, bu artışı gelişmiş ekrana, daha fazla depolama alanına ve yükseltilmiş A19 çipine bağlıyor.



Kıdemli analist Ivan Lam, "Tüketiciler, temel model iPhone 17'nin geliştirilmiş özellikleri ve yükseltmeleriyle uyum sağlıyor. Çin'de satışlar, ilk satışa sunulduğu dönemde temel iPhone 16'nın neredeyse iki katı oldu ve bu ivme Ekim ayına kadar da devam ediyor." dedi.



Apple'ın ürün yelpazesinin diğer ucundaki iPhone 17 Pro Max da, özellikle ABD'de güçlü bir talep görüyor. Counterpoint, pandemi sırasında son telefonlarını alan kişilerin nihayet telefonlarını yükseltmeye yöneldiğini söyledi. Apple'ın yeni üst düzey telefonu, bugüne kadarki en iyi kameralara, geliştirilmiş bir ısı dağıtma sistemine ve yılların en önemli fiziksel tasarımına sahip.



Kaliforniya, Cupertino merkezli Apple, gelirinin yaklaşık yarısını hâlâ iPhone'dan elde ediyor. Şirket, yapay zeka özellikleri ve geliştirmelerinde attığı bazı adımlara rağmen cihazın güçlü satışlarını sürdürmeyi başardı ve Çinli tüketiciler, Apple Intelligence'ın ülkede kullanıma sunulmasını hâlâ bekliyor.