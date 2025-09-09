iPhone 17 ve canlı çeviri yapan AirPods geldi: Apple etkinliğine damga vuran gelişmeler

Apple’ın uzun süredir gündemde olan iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor. Aylardır sosyal medyayı ve teknoloji forumlarını meşgul eden sızıntıların ardından şirketin yeni modellerini 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtacağı öğrenilmişti.

Teknoloji devi, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan ve aynı zamanda canlı yayınlanan etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni serisi iPhone 17 Air olmak üzere dört modeli tanıttı.

İşte etkinliğe damga vuran duyurular:

CANLI ÇEVİRİ SONUNDA GELDİ

Lansman, Apple CEO’su Tim Cook’un konuşmasıyla başladı. Cook, etkinliğin üç ürün serisine odaklanacağını söyledi: AirPods, Apple Watch ve iPhone. Bunlardan ilki AirPods Pro 3 oldu. Etkinlikteki sunuma göre AirPods Pro 3, daha çok bas, geniş ses ve daha güçlü vokaller için "özel çoklu bağlantı noktalı akustik mimariye" sahip. Yeni köpük dolgulu kulaklık uçları, 2 kat daha fazla gürültü engelleme sağlıyor. Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri ise etkinliğe damga vuran tanıtımlardan biri oldu. Özellik, hareket algılayarak başlıyor ve kelimelerle ifadelerin anlamlarını otomatik çeviriyor. Konuştuğunuzda iPhone'unuz söylediklerinizi karşı tarafın dilinde gösterebilecek. Karşı taraf AirPods takıyorsa, senkronize bir şekilde çeviri yapmak için birlikte çalışacak. Bu özellik bir süredir Google Pixel kulaklıklarda mevcuttu. Apple'ın nasıl performans göstereceği merak konusu.

Yeni AirPods Pro'nun boyutu daha küçük. Kulak kanalına daha doğal bir şekilde oturduğu belirtiliyor ve beş kulaklık ucuyla geliyor. Bu, şimdiye kadarki en fazla kulaklık ucu seçeneği.

Şarjı 8 saate kadar çıkan yeni ürünler, işitme cihazı olarak kullanıldığında 10 saate kadar performans gösterebilecek. 19 Eylül'de piyasaya sürülecek yeni kulaklıkların fiyatı ise değişmedi: 249 dolar. YENİ APPLE WATCH AKILLI SAATLER Apple, yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 11’i de duyurdu. Cihazın önceki modele kıyasla daha ince ve dayanıklı olduğu, ayrıca çizilmelere karşı iki kat daha dirençli olduğu belirtildi. Yeni model, 5G bağlantı desteğiyle iPhone olmadan da daha güçlü kapsama alanı sunacak. Şirket, İngiltere’de EE dahil olmak üzere çok sayıda operatörün desteğini açıkladı. Apple, sağlık özelliklerinde de önemli yeniliklere dikkat çekti. Saat, yeni bir algoritma sayesinde yüksek tansiyon (hipertansiyon) riskini tespit ederek kullanıcıyı uyarabilecek. Bu sistem, 30 günlük veriler üzerinden analiz yapacak ve her vakayı yakalayamasa da çok sayıda kullanıcıya erken uyarı sağlayacak. Özelliğin bu ay 150 ülke ve bölgede kullanıma açılması planlanıyor. Uyku takibi tarafında ise “Uyku Puanı” özelliği eklendi. Kullanıcılar her sabah, uyku kalitelerini 100 üzerinden bir skorla görebilecek. Bu özellik, rakip cihazlarda yaygın.

Apple, uzun süredir ilk kez batarya performansında belirgin bir artış açıkladı. Series 11, 18 saatlik kullanım ömründen 24 saate yükseltilmiş pil süresiyle gelecek. Ayrıca yeni kayış ve renk seçenekleri de tanıtıldı.





Etkinlikte Apple Watch SE’nin üçüncü nesli de duyuruldu. SE 3, S10 işlemcisiyle birlikte geliyor ve ilk kez her zaman açık ekran desteğine sahip olacak. Cihaz, Series 10’daki birçok özelliği devralacak. Uyku Puanı bu modelde de yer alırken, batarya ömrü 18 saat olarak korunuyor. Apple, etkinlik kapsamında üçüncü nesil Apple Watch Ultra’yı da duyurdu. Ultra serisi, şirketin en başarılı ürünlerinden biri haline gelirken, yeni model önemli yeniliklerle geldi.



Cihaz, geniş açılı OLED LTPO3 ekran teknolojisiyle tanıtıldı. Bu sayede daha iyi görüntüleme açıları sunarken, Apple Watch tarihindeki en büyük ekrana sahip olacak. Kesin ekran boyutu henüz açıklanmadı. Ekran aynı zamanda daha dinamik hale getirildi; saniye göstergeleri ve daha hızlı tepki veren arayüzlerle geliyor.



Apple Watch Series 11 ve SE 3 gibi Ultra 3 de 5G desteğiyle geliyor. Bunun yanı sıra, bazı iPhone modellerinde bulunan uydu bağlantısı özelliği bu seriye de eklendi. Bu özellik, özellikle uzak bölgelerde veya doğa yürüyüşlerinde kullanıcılar için kritik bir güvenlik avantajı sağlayacak.



Yeni modelde batarya kapasitesi de artırıldı. Apple Watch Ultra 3, tek şarjla 42 saate kadar kullanım imkânı sunacak. Günlük kullanımda ise bu sürenin daha da uzayabileceği ifade ediliyor.



Fiyatlar şu şekilde:



Apple Watch SE 3: 249 dolar



Apple Watch Series 11: 399 dolar



Apple Watch Ultra 3: 799 dolar



Ürünler için ön siparişler başladı. Tüm modeller 19 Eylül’de satışa sunulacak. IPHONE 17 SONUNDA GELDİ Akıllı saatlerin ardından etkinlik, merakla beklenen iPhone 17'nin duyurusuyla devam etti. Teknoloji devi, iPhone 17 modelinde yeni A19 çipini kullandığını açıkladı. Daha yüksek performans sunan çip, özellikle cihazın gelişmiş ekran teknolojisini desteklemek ve yapay zeka Apple Intelligence özelliklerini daha iyi çalıştırmak amacıyla tasarlandı.



Yeni işlemci, yapay zeka odaklı uygulamalarda cihaz üzerinde daha hızlı ve verimli performans sağlayacak. Ayrıca oyun deneyiminde de önemli iyileştirmeler bekleniyor. ProMotion ekran teknolojisi, bu noktada özellikle yüksek performanslı oyunlarda öne çıkacak.

Cihaz, Ceramic Shield 2 teknolojisi ve yansıma önleyici kaplama ile geliyor. Önceki nesle kıyasla üç kat daha çizilme direncine sahip. Hızlı kablolu şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarj ile 8 saate kadar video oynatma imkanı sunuldu. iPhone 17 ayrıca, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 24 MP Center Stage ön kameradan oluşan “Dual Fusion” kamera sistemiyle geliyor. Yeni kare sensör teknolojisi sayesinde her yönde yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebiliyor; kullanıcılar telefonu fiziksel olarak çevirmeden yatay çekime geçebiliyor. Depolama alanınıza ve kalite ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 48 MP veya 24 MP fotoğraflar çekmeniz mümkün olacak. 48 MP ana kamera, önceki telefonlara göre daha fazla ayrıntı sunan ultra geniş açılı bir kamera olarak da kullanılabiliyor. Selfie kamerası ise sabitleme ve daha geniş bir görüş alanıyla geldi. Yeni iPhone’un ön kamerası, “Center Stage” özelliğiyle birlikte güncellendi. Genişletilmiş görüş açısı ve gelişmiş görüntü sabitleme sayesinde kullanıcı her zaman kadrajda kalabiliyor. Apple’ın kare sensör olarak tanımladığı yeni yapı, kadraj esnekliğini artırıyor. Bu sayede telefonu çevirmeye gerek kalmadan yatay modda selfie çekmek mümkün olacak. YENİ IPHONE AIR SERİSİNE DAİR BİLİNENLER Apple, iPhone 17 serisinin yeni üyesi iPhone 17 Air’i de resmen duyurdu. Tanıtım videosunda cihazın “radikal derecede ince” tasarımına vurgu yapıldı. Çerçevenin parlak bir yapıya sahip olduğu belirtilirken, iPhone Air’in inceliğine rağmen şimdiye kadarki en dayanıklı iPhone tasarımı olduğu ifade edildi.



Yeni modelde tekli kamera modülü bulunuyor. 48 MP Fusion kamera sistemi ile gelen model, düşük ışıkta yüksek performans sunuyor. Varsayılan olarak 24 MP fotoğraf çekebilen cihaz, next-gen portre modu, Photographic Styles ve 26, 28, 35, 52 mm lens seçeneklerini destekliyor. Ön kamerada ise 24 MP Center Stage teknolojisi yer alıyor ve çift kamera video kaydı ile aynı anda ön ve arka kamera ile görüntü alınabiliyor. Ancak asıl dikkat çeken yenilik, cihazın inceliğini mümkün kılan “yüksek yoğunluklu batarya” teknolojisi. Cihazın pil ömrü hakkında Apple, “tüm gün kullanım” ifadesini kullandı. Ancak bu süreyi netleştiren özellik, Slim MagSafe Batarya Paketi ile birlikte 40 saate kadar video oynatma imkanı sunması oldu.



Öne çıkan özellikler şöyle sıralandı:



Titanyum gövde

Apple’ın bugüne kadarki en ince ve en dayanıklı tasarımı

Uzun pil ömrü sağlayan yüksek yoğunluklu batarya

A19 Pro işlemci

4 renk seçeneği: beyaz, siyah, altın ve mavi

Apple’ın “plateau” adını verdiği yeni kamera çıkıntısı tasarımı