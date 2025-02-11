iPhone 17'nin görüntüsü sızdı! Yeni iPhone'un tasarımında büyük değişim

Apple’ın iPhone 17 serisinde ciddi tasarım değişikliklerine gideceği dedikoduları giderek güçleniyor. Teknoloji sektöründeki sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, sosyal medya hesaplarından iPhone 17’ye ait olduğunu iddia ettiği CAD görüntülerini yayınladı.



Kamera değişiyor



Sızdırılan görüntülerde üç lensin yan yana sıralandığını ve LED flaşın sağ tarafta konumlandığı görülüyor. Bunların yanı sıra yeni bir kontrol ve kilit düğmesi de dikkat çekiyor. Güç ve kamera kontrol düğmesi çerçevenin sağında, ses kontrol ve eylem tuşu da solda konumlandırılmış. Apple’ın titanyum yerine alüminyum çerçeve tercih edebileceği de söylentiler arasında. Bu da cihazın ağırlığında bir değişim olabileceği anlamına geliyor.



Apple, Google’ı mı taklit ediyor?



iPhone 17’nin kamera tasarımının, Google Pixel 9 serisiyle benzerliği dikkat çekiyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan kullanıcılar, yatay kamera barının performans açısından avantajları olabileceğini ancak iPhone’un kendine has görüntüsünü kaybetmesinin negatif olacağını belirtiyor.



Beklenen yenilikler



iPhone 17 Pro Max’in üç adet 48 MP kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. 17 serisinin tamamında yapay zeka odaklı daha güçlü çipler ve 12 GB RAM kullanılması bekleniyor. Bunlarla beraber cihaza gelişmiş, daha iyi bir soğutma sistemi getirileceği de söylentiler arasında. Selfie kamerasının iyileştirilmesinin yanı sıra Wi-Fi 7 desteğiyle gelmesi de beklentiler arasında.



iPhone 17 ne zaman çıkacak?



Cihazın bu yıl eylül ayında piyasada olması bekleniyor.