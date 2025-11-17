Apple, iPhone 16e’yi Şubat 2025’te duyurduğu için iPhone 17e’nin 2026’nın ilk aylarında geleceği zaten bekleniyordu. Şimdiye kadar gelen bilgiler, cihazın yine bütçe odaklı olacak fakat önemli yenilikler taşıyacağını gösteriyor.

iPhone 17e’de öne çıkan beklentiler arasında 6.1 inç OLED ekran, Dynamic Island tasarımı, A19 işlemci (bir GPU çekirdeği kırpılmış), 48 MP tek arka kamera, 18 MP olası yeni selfie kamera, C1 veya daha hızlı ve verimli C1X modem ve siyah veya beyaz renk seçenekleri yer alıyor.

Fiyatının 599 dolar civarı olması beklenen telefonun çıkış tarihinin 2026 baharında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

GÜNCELLENEN DONANIM: A19 İŞLEMCİ

Bloomberg’den Mark Gurman ve diğer sızıntılara göre iPhone 17e, iPhone 17 ile aynı A19 çipi kullanacak. Ancak “e” modellerinde olduğu gibi bu işlemcinin bir GPU çekirdeği eksik bir sürümü tercih edilebilir.

Bağlantı tarafında, 16e’de kullanılan Apple C1 modem korunabilir, fakat söylentilere göre daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli C1X modemi kullanma ihtimali de var.

DYNAMIC ISLAND'A GEÇİŞ

Gelen bilgilere göre ayrıca, 6.1 inç OLED, 60Hz yenileme hızına sahip iPhone 17e’nin ekran boyutu değişmeyecek. En büyük yenilik ise yüksek ihtimalle çentiğin kaldırılıp Dynamic Island’a geçilmesi. Bu da “e” serisi için önemli bir modernleşme anlamına geliyor.

SELFIE KAMERASINDA GELİŞME İHTİMALİ

Telefonun yine 48 MP tek arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Önde ise 12 MP yerine, iPhone 17 serisindeki gibi 18 MP yeni nesil selfie kamerası kullanılabilir. Bu yeni sensör, telefonu çevirmeden dikey-yatay fark etmeksizin doğru kadrajda fotoğraf çekebilmesiyle dikkat çekiyor.

Cihazda ayrıca, MagSafe ve Camera Control gibi bazı üst seviye özelliklerin yine bulunmaması bekleniyor.

TASARIM VE RENKLER

Renk seçeneklerinin siyah ve beyazla sınırlı tutulacağı tasarımda ise büyük değişiklik beklenmiyor.

iPhone 16e gibi, iPhone 17e’nin de ana 17 serisinden birkaç ay sonra gelmesi bekleniyor. Sızıntılar, modelin test üretimine geçtiğini ve 2026 baharında tanıtılacağını gösteriyor.

FİYAT BİLGİLERİ

Önümüzdeki yılki maliyet artışları, cihaz fiyatlarını etkileyebilir ancak “e” serisinin Apple’ın en düşük fiyatlı modeli olduğu düşünüldüğünde iPhone 17’nin 799 dolarlık fiyatının üzerine çıkması beklenmiyor. Cihaz için tahmin edilen fiyat aralığı 599 dolar civarında.

iPhone 17e, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen A19 işlemci, Dynamic Island ve olası yeni selfie kamerasıyla önemli yükseltmeler sunacak gibi görünüyor. Apple ekosistemine daha hesaplı bir giriş arayan kullanıcılar için, 2026 baharında gelecek bu model oldukça dikkat çekici olabilir.