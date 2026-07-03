iPhone 18'in test fotoğrafları sızdırıldı
03.07.2026 15:57
Son Güncelleme: 03.07.2026 16:31
Apple, küresel pazarda oldukça zor bir durumda kaldı.
Apple’ın Hindistan’daki üreticisinin hacklenmesi sonrası henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro’nun test fotoğrafları sızdırıldı.
Apple’ın, üretim ağını Çin dışına taşıyarak riskleri dağıtmak için Hindistan’da yürüttüğü operasyonlar büyük bir siber skandalla sarsıldı.
Şirketin ülkedeki en büyük üretim ortağı Tata Electronics, "World Leaks" adlı fidye yazılımı grubunun saldırısına uğradı. Henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro modeline ait 630 GB boyutundaki 200 bin dosya, direkt dark web'de ifşa edildi.
Eskiden fabrikalardan sadece birkaç bulanık fotoğraf sızarken, bu kez cihazın adeta DNA'sı ortaya saçıldı.
Sızan belgeler arasında; ana kart üzerindeki çiplerin yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ve tam mühendislik çizimleri yer alıyor.
En kritik nokta ise Apple’ın rakiplerinden sakladığı gizli tedarikçi zinciri, parça üreticilerinin isimleri ve taban fiyat listelerinin de deşifre olması oldu.
Ayrıca 2026’nın ilk aylarında Tata laboratuvarlarında çekilen ve gri renkli iPhone 18 Pro modellerinin gizli düşme testlerini gösteren gerçek ürün fotoğrafları da sızıntının içinde bulunuyor.
Tesla, TSMC ve Qualcomm'un da verileri sızdırılmış olabilir.
SIZINTI SONRASI APPLE VE HİNDİSTAN'I BEKLEYEN ZOR SÜREÇ.
Saldırının ardından Apple küresel bir soruşturma başlatırken, Tata Electronics ise sistemlerini dış dünyaya kapatarak adli bilişim incelemesi için uluslararası bir danışmanlık şirketiyle anlaştı. Veri havuzunda Tata’nın diğer dev müşterileri Tesla, TSMC ve Qualcomm’a ait bazı belgelerin de olduğu belirtiliyor.
Bu devasa zafiyet, Hindistan’ın küresel iPhone üretimindeki payını yüzde 26’ya çıkarmayı hedefleyen Başbakan Narendra Modi’nin üretim üssü hedefine ağır bir darbe vurmuş oldu.
APPLE ZAM YAPMAYA HAZIRLANIYORDU
Çip maliyetlerinin artması sebebiyle iPad ve MacBook’ların ardından iPhone fiyatlarına da zam yapmaya hazırlanan Apple, tedarik zincirindeki tüm kırılganlıklarının ve ticari sırlarının rakiplerinin eline geçmesiyle küresel pazarda oldukça zor bir durumda kaldı.
NE ZAMAN SAHNEYE ÇIKACAK?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Eylül 2026'da sahneye çıkması beklenirken, standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılının mart ayına ertelenebileceği öne sürülüyor.