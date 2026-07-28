iPhone devinden rakipleri çıldırtacak hamle. Apple'ın yeni hedefi belli oldu

Apple 'ın yeni CEO'su ve donanım sorumlusu John Ternus, Eylül ayında iPhone üreticisinin başına geçtiğinde, şirketin eğlence sektöründeki ivmesini daha da artırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Teknoloji devi, 2019'da Apple TV+ yayın uygulaması aracılığıyla orijinal TV dizileri ve filmleri sunmaya başladı. Şirket, Oscar'da En İyi Film ödülünü kazanan "CODA", gişe rekorları kıran "F1" ve "The Studio" ve "Ted Lasso" gibi Emmy ödüllü yapımlarla başarı yakaladı.

Geçtiğimiz yıl Apple, artı işaretini kaldırdı ve hizmetin adını Apple TV olarak değiştirdi.

Ternus "Bence şu anda Apple TV'de muazzam bir ivme yakaladık. O kadar çok harika dizi, o kadar çok harika karakter ve hikaye var ki, biz de bu ivmeyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ternus, mevcut CEO Tim Cook'un yanında duruyordu ve Cook, liderlik geçişinin bir parçası olarak eğlence sektörü hakkındaki görüşlerini paylaştığını söyledi.

Apple'ın eğlence stratejisi hakkında konuşan Cook, "Bizim rolümüz en iyisi olmak. Bu bizim alanımız. En çok olmak peşinde değiliz. Bunu yapan başka şirketler de var. Ama biz en iyisi olmak peşindeyiz ve bence bunu sağlamada gerçekten zirveye ulaştık." ifadesini kullandı.

Cook, Apple'ın, şirketin belirli bir uzmanlığı getirebileceğini düşünmesi durumunda, eğlence alanında gelecekteki ortaklıklara açık olduğunu söyledi. Formula 1 yarış ligiyle yapılan anlaşmayı örnek gösterdi.

Brad Pitt'in rol aldığı "F1" filmi için Apple, izleyicilerin kendilerini bir yarış arabasının içindeymiş gibi hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla özel kameralar geliştirdi. F1 yarışları artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca Apple TV'de gösteriliyor ve şirket, Apple News ve diğer uygulamalar aracılığıyla sıralama tabloları, güncellemeler ve diğer haberleri sunuyor.

Cook "Benzersiz bir şeyler katabileceğimiz, başkalarının yapamayacağı şekilde yenilik yapabileceğimiz işler yapacağız. Bence bunu F1'de gerçekten yapıyoruz. Oradaki performansımızdan ve elde ettiğimiz izleyici sayılarından çok heyecanlıyız. Dolayısıyla bunun gibi daha birçok şey mümkün olabilir." dedi.

Geçtiğimiz ay, Apple'ın üst düzey yöneticisi Eddy Cue, Reuters'e verdiği demeçte, şirketin hedefinin yayın platformlarında ve sinemalarda "daha iyi ve daha fazla" televizyon programı ve film sunmak olduğunu söylemişti.