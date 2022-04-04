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iPhone kiralama hizmetinin fiyatına ilişkin iddia

Apple'nın iPhone telefonlarda üyelik modeline geçeceği bir süredir konuşuluyor. Son olarak kiralamanın aylık ücretine ilişkin tahminler paylaşıldı.

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 07:31

iPhone kiralama hizmetinin fiyatına ilişkin iddia

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'Dünyanın en değerli markası' Apple'ın satışlarını iPhone sırtlıyor

'Dünyanın en değerli markası' Apple'ın satışlarını iPhone sırtlıyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından 'ın üyelik modeline geçeceği bir süredir konuşuluyor. 

Kiralama mantığıyla tasarlanan sistemde yeni iPhone almanıza gerek kalmıyor. Sadece aylık bir kira ya da bulundurma bedeli ödeyerek istediğiniz iPhone'a sahip olabiliyorsunuz. 

Bu sistem Apple tarafından resmen duyurulmadı ancak basına sürekli sızıntılar yapılıyor. 

Bloomberg'in haberine göre pandemi hem tedarik hem geri dönüşüm sorunlarını ortaya çıkardı. Artan fiyatlar da iPhone almayı daha da zorlaştırdı. 

Halihazırda küresel akıllı telefon pazarının liderleri arasında yer alan Apple telefonlarını daha çok kişiye kullandırtmak istiyor. 

KİRALAMA SİSTEMİNİN FİYATLARI

Sistem resmen duyurulmadığı için fiyatlama konusunda da belirsizlikler mevcut. 

Bloomberg'deki tahminlere göre iPhone 13 için 35 dolar, 13 Pro için 45 dolar ve iPhone 13 Pro Max için 50 dolar talep edilecek. 

Abonelik hizmeti ayrıca Apple One ve Apple Care gibi teknik destek planlarına da sahip olacak. 

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