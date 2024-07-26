iPhone kullanıcıları endişeli: Safari'de erişim problemi yaşanıyor

iPhone'un internet tarayıcısı Safari uygulamasında veri gizliliğinden sorumlu iCloud Private Relay özelliği devre dışı kaldı.

Bu özellik, Safari aramalarını iki ayrı güvenli rota üzerinden gönderir, böylece kimse nerede olduğunuzu veya hangi sitelere göz attığınızın takip edilmemesini sağlar.

Apple Insider'ın haberine göre, iCloud+'ın bir parçası olan bu işleve erişim problemi yaşandığı ve bazı Apple kullanıcılarının da Safari'den arama yapamadığı aktarıldı.

SAFARİ SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Ancak Apple, hizmetle ilgili devam eden bir sorun olduğunu bildirirken bazı kullanıcılar, iCloud Private Relay'i kapatıp açmanın sorunu çözdüğünü bildiriyor.