iPhone kullanıcıları tehlikede: Kimlik avcıları Apple'ı hedef aldı

Kurnaz bir kimlik avı kampanyası Apple ID'lerini hedef alarak iPhone sahiplerinin giriş bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Güvenlik yazılım şirketi Symantec, bir SMS kimlik avı kampanyasında Apple kimliklerinin hedef alındığını tespit ederek iPhone kullanıcıları için bir uyarı yayınladı.

IPHONE CİHAZLARDA YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Dolandırıcılık, resmi Apple iletişimleri gibi görünen iyi hazırlanmış metin mesajlarına dayanıyor.

Bu mesajlar genellikle aciliyet hissi uyandırarak sizi "önemli bir iCloud güncellemesi" veya doğrulaması için bir bağlantıya tıklamaya çağırır.

Bağlantıya tıkladığınızda, gerçek bir Apple giriş sayfasına benzeyen, titizlikle tasarlanmış sahte bir web sitesine yönlendirilirsiniz.

Bu sahte web sitesi Apple Kimliğinizi ve parolanızı çalmak için tasarlanmıştır.

Bu bilgiler doğrudan siber suçluların eline geçerek kişisel verilerinize, banka hesaplarınıza ve hatta cihazlarınızı kontrol etmelerini sağlıyor.

APPLE BU TÜR SMS'LER GÖNDERMEZ

Apple'ın iPhone kullanıcılarına bu tarz SMS'ler göndermeyeceğini ve iCloud sitesine giriş yapmak için CAPTCHA yerine Touch ID, Face ID veya cihaza gönderilen altı haneli güvenlik kodunun girilmesinin en güvenli yol olacağını belirtmekte fayda var.