Türkiye'deki iPhone'lara acil durum uyarısı

ntv.com.tr 24.07.2021 - 11:03 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 11:04
Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcılarına bu sabah "Test Alert Natification" bildirimi gönderildi.
"Evde Kal Türkiye" mesajının yer aldığı acil durum uyarısı, kullanıcıların tepkisini çekti.
Yüksek uyarı sesiyle geldiği belirtilen mesajın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
NASIL KAPATILIYOR?
Telefonuna bu uyarının gelmesini istemeyen iPhone kullanıcıları Ayarlar > Bildirimler > Test Alert Notification seçeneğinden bildirimleri kapatabiliyor.