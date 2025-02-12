iPhone siparişleri yetişmiyor! Apple rakibiyle çalışacak, iPhone fiyatları artabilir!

Üretim aksaklıkları ve kalite sorunları nedeniyle 40 milyon OLED ekran siparişinin yalnızca 8 milyon kadarını teslim edebilen BOE, geleceteki siparişlerini kaybetmekle karşı karşıya.



Rakibiyle çalışacak



Sektör kaynaklarının iddiasına göre teknoloji devi Apple, OLED ekran tedariki için BOE’nin siparişlerini Samsung ve LG markalarına kaydıracak. Özellikle Samsung’un bu pastadaki büyük payı alacağı konuşuluyor.



İlk sorun değil



BOE ile Apple arasında daha önce de sorunlar yaşanmıştı. İki yıl önce iPhone 15 ekranlarında ışık sızması sorunları göze çarpmış, Apple siparişlerini önemli ölçüde azaltmıştı. Son gelişmelerin ardından iplerin tamamen kopması ve BOE’nin tedarik zincirinden çıkarılması gündemde.



Fiyatlar artabilir



Öte yandan böyle bir durumda iPhone’un üretim maliyetlerinde bir artış yaşanması ve bunun da satış fiyatına yansıması söz konusu.



iPhone 17 serisinde ekran değişecek



Bu yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 17 serisinin tamamında LTPO OLED paneller kullanılacak. Klasik OLED panele göre %20 daha az batarya harcayan LTPO’nun, cihazların pil ömrünü ciddi derecede yükseltmesi bekleniyor.