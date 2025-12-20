iPhone'da "sonun başlangıcı" mı?

Apple kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlar arasında alarm seslerinin neredeyse fısıltı seviyesinde çalması, telefonların kilidinin zor açılması, Wi-Fi ve mobil veri kopmaları, uygulamaların donması, rastgele uygulama indirilmesi, ekranlarda siyah noktalar oluşması ve hatta eski tarama geçmişinin yeniden görünmesi yer alıyor. Bazı kullanıcılar, özel içeriklerin beklenmedik anlarda ortaya çıkmasının büyük mahcubiyet yarattığını söylüyor.

Ünlü İngiliz şarkıcı Cat Burns de TikTok’ta paylaştığı bir videoda, iPhone alarm hatası yüzünden geç kaldığını belirterek Apple’a sert tepki gösterdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, bin sterlini aşan fiyatlara satılan telefonların bu kadar fazla sorun çıkarmasını kabul edilemez buluyor.

“İNSANLAR KUSURSUZ CİHAZ BEKLİYOR”

Teknoloji analistlerine göre sorunların bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, Apple’ın geçmişte yüksek güvenilirlik algısı yaratmış olması. MSQ XD’nin İngiltere CEO’su Rebecca Crook, “Kullanıcı beklentileriyle ürün deneyimi arasında ciddi bir kopukluk var. İnsanlar bu fiyatlara kusursuz çalışan bir cihaz bekliyor” diyor. Uzmanlara göre asıl risk Apple’ın yok olması değil, kullanıcı güveninin aşınması.

Bunun yanında birçok kullanıcı, yeni iPhone modellerinin öncekilere kıyasla yeterince yenilik sunmadığını, özellikle batarya ve şarj teknolojilerinde rakip markaların gerisinde kalındığını savunuyor. HONOR, OPPO, vivo ve Huawei gibi üreticilerin kamera ve pil alanında daha hızlı ilerlemesi de bu algıyı güçlendiriyor.

SADIK KULLANICI KİTLESİNİ KORUYOR



Tüm bu şikayetlere rağmen sektör verileri Apple için hala olumlu. Counterpoint Research’e göre iPhone 16, temmuz–eylül döneminde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Apple’ın bu yıl yaklaşık küresel satışların yüzde 20’sini gerçekleştirmesi ve Samsung’u yıllar sonra ilk kez geride bırakması bekleniyor.

Uzmanlar, kullanıcı tepkilerinin kısa vadede büyük bir kopuş yaratmasını beklemiyor. Bunun en önemli nedeni ise Apple ekosisteminden çıkmanın zor olması ve şirketin hala çok sadık bir kullanıcı kitlesine sahip olması.

Özetle, iPhone cephesinde artan yazılım sorunları ve yenilik eleştirileri ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda.