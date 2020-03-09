iPhone satışlarına corona virüs engeli

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü küresel ekonomiyi de etkiliyor.



3 binin üzerinde insanın canına mal olan virüs Çin'deki akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüşe neden oldu.



Market Screener'da yer alan habere göre, ABD merkezli Apple, ocak 2020'de Çin'de 494 bin iPhone satabildi. Şirket 2019'un aynı döneminde ülkede 1.27 milyon adet iPhone satmıştı.



Uzmanlar bu düşüşün ana nedeni olarak Apple mağazalarının kapatılmasını gösteriyor. Zira ülkedeki corona virüs vakalarının artmasından sonra pek çok Apple mağazası geçici olarak kapatılmıştı.



Çin'de düşen akıllı telefon satışlarından Çin merkezli firmalar da etkilendi. Aynı habere göre, Huawei ve Xiaomi'nin satışları yüzde 10 bandında düşüş yaşadı.



Geçtiğimiz günlerde araştırma şirketi IDC yayınladığı raporda Çin'deki telefon satışlarının 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 40 düşüş yaşayacağı bilgisine yer vermişti.



Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’nden yapılan açıklamada ise, ocak ayında telefon üreticilerinin yüzde 36.6 düşüşle toplam 20.4 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdiği belirtilmişti.