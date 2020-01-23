iPhone SE 2'nin çıkış tarihi sızdı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor.



Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, piyasadaki iPhone modellerine kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacak olan model Mart ayında tanıtılacak ve satışa çıkacak.



Aynı habere göre, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmayan Apple yeni iPhone modelinin üretimine ise önümüzdeki ay başlayacak.



Söz konusu görüntülerin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 modelini ait olduğu da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Daha önce ‘OnLeaks’te yayınlanan görüntülere göre, 4.7 inçlik cihazın en dikkat çeken yanı ise ekranın alt tarafında ikonik 'home tuşu'na ev sahipliği yapması.



Apple iPhone SE'yi 2016 yılında 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.

Eğer sızdırılan görüntüler doğru ise Apple iPhone X serisi ile kaldırdığı bu tuşa ilk defa yeni bir modelinde yer vermiş olacak.