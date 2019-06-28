Dünyanın en değerli şirketi olan ABD'li teknoloji devi Apple'ın baş tasarımcısı, Jony Ive bu yılın sonlarında yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı.

iMac, iPod ve iPhone'ların tasarımını yapan kişi olan Ive'ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.



1996'da; Apple'ın mali zorluk yaşadığı ve işçi çıkarmaya başladığı bir dönemde çalışmaya başlayan Ive'ın şirketin bir trilyon dolarlık bir deve dönüşmesinde önemli bir payı olduğu belirtiliyor. 2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında "Apple'da bir ruh partnerim varsa o da Jony'dir" demişti.



Apple CEO'su Tim Cook ise Apple'ın yeniden canlanmasında Ive'ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Ive'ın ayrılışı, şirkette büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme rastlıyor.



Beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry'nin CEO'luğunu bırakarak Apple'ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen Angela Ahrendts de Nisan'da şirketten ayrılmıştı. iPhone satışlerının düşmesi de yatırımcıları kaygılandırıyor.

