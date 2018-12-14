Bu güncellemeyle oyuncuların birbirileriyle mücadele edecekleri yepyeni Altın Ay Savaşı oyuna ekleniyor. Altın Ay'da 20 lord, belirli bir süre içinde Altın Tapınak'ı fethetmeye çalışacak; fethetmede başarısız olanlar etkinlikten çıkarılacak. Altın Tapınaklar fethedilince her tapınağın seviyesine göre tasarlanmış hediye kutuları oyunculara verilecek.



20. seviye ve üstü kalelere sahip lordlar Altın Ay Savaşı’na istedikleri zaman girebiliyor. Oyuncular Altın Ay Savaş’ına, haritada menüyü seçerek ya da Boyut Kapısı'ndaki ikona dokunarak girebilir. Oyuncular Altın Ay Savaş’ına girdiklerinde diğer lordlara karşı tapınak savaşına özel hazırlanmış bir haritaya nakil olacak. Burada Altın Tapınak adı verilen dokuz temel bina bulunuyor.



YENİ KAHRAMANLAR INFİDUS VE KENZABURO



Ayrıca oyuna taht için savaşacak iki yeni kahraman Infidus ve Kenzaburo eklendi. Kenzaburo Konoe, Konoe ailesinin lideri, halihazırda oyunda bulunan Mikoto Konoe’nın büyükbabası. Onun ortaya çıkışı Iron Throne dünyasının Japon uygarlığıyla genişlemesi anlamına geliyor.



İKİ YENİ KALE GELDİ



Bu iki kahramana ek olarak iki yeni kale kaplaması geliyor: Aşılmaz Kale ve Buz Kalesi. Oyuncular, Aşılmaz Kale’yi Altın ile alabilecek. Fakat Buz Kalesi, aralık etkinliğinin ödülü olarak verilecek. Oyuncular, bu yeni kaplamayı Aralık ayının etkinlik ödülü olarak alabilecek ve 30 gün boyunca kullanabilecek.



Dahası, Kış Festivalini kutlamak için iki ilave lord portresine ek olarak Kale ve dünya haritalarına özel efektler ile dekorasyonlar geliyor. Dekorasyonlarda karlı havalar ve yeni yıl teması olacak. Ek olarak dünya haritasında bir etkinlik canavarı belirecek ve Kış Festivali’ne özel giriş ödülleri de verilecek.



Son olarak, Aralık güncellemesinin bir parçası da Büyük Savaş Şampiyonası etkinliği olacak. Yarışmacılar arasından en yüksek puanı toplayan 20 lord seçilecek. Bu lordlar, en güçlülerin kim olduğunun açığa çıkması için Büyük Savaş Şampiyonası'nda savaşacak.



Iron Throne, Apple App Store ve Google Play aracılığıyla iOS ve Android platformlarında yer alıyor.