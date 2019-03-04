Netmarble’nin gözde MMO strateji oyunu Iron Throne, 27 Şubat 2019 tarihindeki güncellemesiyle İttifaklara yönelik İstila Yarığı ve tekli oyuncular için Kadim İnsanların Sınavı da dahil olmak üzere birçok yenilik getiriyor.



İTTİFAKA YÖNELİK İÇERİK İSTİLA YARIĞI



İstila Yarığı, yakınlarda çıkacak Boyut Şatosu ve Yarık Şatolarına karşı İttifak üyelerinin İttifak Kalelerini korumak zorunda olması nedeniyle birlikte oynamayı teşvik eden İttifaka özel bir içerik. İttifak Üyeleri ayrıca İstila Yarığına karşı birlikte durmanın ve düşman kuvvetleri İttifak Kalesine ulaşmadan onları yok etmenin zafere ulaşmanın tek yolu olduğunu kısa sürede öğrenecek.



BİREYSEL BAŞARI İÇİN KADİM İNSANLARIN SINAVI



Bireysel başarı arayışındaki lordlar için de yeni bir içerik var. Yeni gelen Kadim İnsanların Sınavı, oyuncuların Sınav Kulesinde güçlerini sergilemelerine olanak sağlayacak. Kale seviyesi 20 ve üstü olan oyuncular krallıkta rastgele bir yerde belirecek ve dünya haritasına bakıldığında görülebilecek Sınav Kulesine meydan okuyabilecek.



Oyuncular ilk seviyeden başlayacak, ilerledikçe Sınav Kulesinin kaçıncı seviyesine girmek istediklerini seçebilecek ve birliklerini oraya gönderebilecekler. Oyuncular, her başarılı denemede ödüllerini tekrar tekrar kazanabilecek şekilde, zaten tamamladıkları seviyelere istedikleri kadar saldırabilecekler. Ödüller arasında, bina geliştirme eşyaları ve Sınav Kulesinin en üst seviyesi tamamlandığında alınan kalıcı güçlendirmeler de var.



3 YENİ KAHRAMAN GELİYOR



Yeni Kahramanlar, Rand, Eldred ve Toma, artık Etkinlik Merkezindeki yeni başarım ödüllerinden açılabilir. Daha önce Kasaba Modunda NPC olarak karşımıza çıkmış olan bu karakterler, artık oynanabilir Kahraman oldular.



Son olarak, Beyaz Ejderha Dışkale Kaplaması, Kale Seviyesi 35’e ulaşıldığında kullanılabilecek.