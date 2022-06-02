İş dünyasının dinamikleri dijital dönüşümle değişiyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte temas noktalarını artıran şirketlerin iş ağları daha kapsamlı hale gelmeye devam ediyor. İş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğunun nabzını tutan Dijital Dönüşüm Gündemi programının bu haftaki konukları Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, moderatör Burcu Kaya’nın sorularını yanıtlayarak şirketlerin dönüşüm stratejilerinin ana hatlarını aktardı.

“MÜŞTERİLERİMİZE YENİ DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ SUNUYORUZ”

Tüketicinin alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte pazar koşullarının da yeniden şekillendiğini ve bu değişime uyum sağlamak amacıyla altyapılarını geliştirmek için çalıştıklarını belirten Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, “SAP’nin yeni altyapı çözümleri sayesinde Felece olarak teknolojik dönüşüme uyum sağlayamayan işletmelere hizmet sunuyoruz. Temas noktalarını belirledikten sonra, veri oluşturan bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada müşterilerimize daha esnek yapılar sunduğumuz dönüşüm projelerimizi yönlendiriyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN EN YETKİN EKİBİNE SAHİP TEKNOLOJİ FİRMASİYİZ”

Dijital dönüşüm sürecinde yalnızca çözümün değil, çözümü hayata geçiren ekibin de oldukça önemli olduğunu aktaran Oğuz Kaya, insan kaynakları konusunun da kritik bir önem taşıdığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Müşterilerimizin yetkin ekiplerle çalışması daha başarılı projelerin gerçekleşmesine kapı aralıyor. Felece Teknoloji olarak, müşteri deneyimi alanında Türkiye’nin en geniş ve yetkin ekibine sahip teknoloji dönüşüm firması konumunda yer alıyoruz.”

“2000’DEN SONRA PAZAR DİNAMİKLERİ ŞEKİL DEĞİŞTİ”

Sektörlerinde birçok ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Kurulduğumuz günden bu yana pazar değişimlerini ve dinamiklerini müşteri beklentileri doğrultusunda şekillendirmek için çalışıyoruz. 1999’dan sonra dönüşen pazar dinamikleri ve müşteri taleplerinin değişmesi İpragaz’ı dijitalde yeni bir yapıya dönüştürüyor. Bu süreci ise SAP çözümleri ile şekillendiriyoruz. Dijital dönüşüm tüm iş süreçlerinde bütünsel bir alan oluşturduğu için aslında bir araç değil, yaklaşım biçimi olarak kabul edilebilir.”

“BU PROJE BİR HAYAL ORTAKLIĞI”

Eyüp Aratay, Felece Teknoloji ve İpragaz iş ortaklığı süreci hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Bu bir hayal ortaklığı. Bu ortaklıkla sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Felece ile Avrupa’da dahil olmak üzere neredeyse eşi benzeri olmayan bir platforma ulaştık. Proje sayesinde zihnimizde de bir dönüşüm başlatarak müşterilerimizi daha iyi anlayabilmek için neler yapabileceğimizi ortaya koyabildik.” Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Dönüşüm projelerini gerçekleştirebilmek için bu sürece hazır olmak çok önemli. İpragaz ile ortaklığımız ise bunun çok iyi bir örneği oldu. İş sürecimizi çok hazır bir ekip ve altyapı ile sürdürüyoruz. Projenin devamlılığını sağlamak için henüz canlıya geçmeden sürdürülebilirlik altyapımızı tamamladık. Bu sayede ileriki dönemde de projeye gelişen teknolojinin ışığında yeni katkılar yapabileceğiz.”